La Fortitudo si mette in bella mostra. Myers: "Ho detto tre volte no alla Virtus"

Due settimane di apertura, circa 250 foto e 100 maglie da gioco esposte, ma anche tanti altri cimeli da vedere per ricordare il proprio passato. Da ieri si è alzato il sipario sulla mostra-memorabilia "Una storia con la Effe maiuscola, in Salaborsa".

Fino al 29 dicembre nell’auditorium di quello che, a suo tempo, è stato uno dei templi della pallacanestro bolognese e non solo, rimane aperta la kermesse che raccoglie oltre 50 anni di storia della Effe. I curatori della mostra, gli amici dell’Associazione Museo Fortitudo hanno infatti raccolto, grazie anche all’aiuto da tanti tifosi che hanno aperto i propri armadi per metterli a disposizione della collettività, tantissimi cimeli che raccontano, dal 1966 ad oggi, la storia della società biancoblù. Primo atto, ieri mattina alle 12 con la presentazione alla stampa e il taglio della retina, da parte di Carlton Myers, alla presenza dell’Assessora allo sport del Comune di Bologna, Roberta Li Calzi, di un altro storico giocatore della Effe come Davide Lamma, oltre che del presidente della Fortitudo Stefano Tedeschi e del presidente del Consorzio Fortitudo Matteo Gentilini. Dalle 14 invece la mostra ha aperto anche al pubblico con tanti appassionati che hanno già visitato le istallazioni. "E’ stato un grande lavoro, per queste due settimane volevamo restituire alla città un patrimonio, in tanti ci hanno dato una mano a raccontare questa storia– sottolinea Filippo Venturi presidente dell’Associazione Museo Fortitudo – La risposta in termini di disponibilità sia di oggetti, ma anche economica alla raccolta fondi che abbiamo lanciato, è stata incredibile".

Poi a parlare è stato Carlton Myers, il capitano del primo storico scudetto. "Mi sento fortitudino. Per tre volte ho detto no alla Virtus. Essere qui oggi mi onora. Un mio ritorno in società? Sono legato alla Fortitudo, nel 2022 non c’erano le condizioni, quest’anno nessuno me lo ha chiesto, nel 2024 non so, sarebbe una cosa su cui rifletterei a lungo, ma non mi dispiacerebbe affatto. Come vedo la squadra quest’anno? La sto seguendo da lontano, ma Caja sta facendo un buon lavoro, la sua mano si vede".

La mostra rimarrà aperta negli orari della Salaborsa, i lunedì dalle 14.30 alle 20, dal martedì al venerdì dalle 10 alle 20 il sabato dalle 10 alle 19, mentre rimarrà chiusa la domenica.

Intanto la squadra agli ordini di coach Attilio Caja e del suo staff, si sta preparando in vista della sfida di domenica in programma al PalaDozza con Nardò, un confronto da non sottovalutare, ma da cui la Fortitudo si attende di fare bottino pieno per continuare a volare e guidare la classifica del girone.