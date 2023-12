La Fortitudo soffre e vince. Aquila in testa con Forlì

ORZINUOVI

65

FORTITUDO BOLOGNA

66

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI: Bertini 5, Leonzio 17, Gasparin 7, Basile 15, Donzelli 6, Alessandrini 5, Jorgensen 10, Frigerio ne, Zilli ne, Bergo ne, Zugno ne. All. Zanchi.

FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 3, Bolpin 12, Aradori 16, Ogden 13, Freeman 14, Giordano 2, Panni 3, Conti 3, Sergio, Morgillo; Kuznetsov ne. All. Caja.

Arbitri: Caforio, Maschietto e Rodia.

Note: parziali 16-14, 31-31, 49-48. Tiri da due: Orzinuovi 11/26; Fortitudo 14/37. Tiri da tre: 9/26; 9/23. Tiri liberi: 16/17; 11/14. Rimbalzi: 33; 34.

ORZINUOVI (Brescia)

Una Fortitudo brutta, sporca, ma vincente passa anche ad Orzinuovi e chiude, nel migliore dei modi il 2023 centrando la quattordicesima vittoria che le vale la conferma del primato con Forlì.

La formazione di Attilio Caja fatica tantissimo a superare al PalaBertocchi i bresciani, ma alla fine, anche con un pizzico di fortuna, che non guasta mai, passa e si conferma come leader del campionato.

Rientra Fantinelli e Taflaj torna quindi in tribuna. Orzinuovi senza Zugno, ma con l’esordio dell’americano Jorgensen. In campo fin dal primo minuto coach Caja si affida a Fantinelli, Bolpin, Aradori, Ogden, Freeman.

Partenza rallentata per la Fortitudo che in attacco fatica tantissimo contro l’aggressività dei padroni di casa, mentre in difesa tiene botta, ma complice tre falli già nel primo quarto di Freeman, perde il suo americano sotto i tabelloni. Un break di 2-8 porta la Fortitudo avanti 12-14, che poi ad inizio seconda frazione tocca il +3 sul 16-19. La sfida continua con break e contro-break, anche se le squadre segnano con il contagocce, tant’è che all’intervallo vanno sul 31-31 dopo 20, brutti, minuti di gioco completamente da dimenticare.

Si alzano un po’ i toni nella ripresa, ma la Fortitudo seppur tenendo spesso la testa del match non riesce mai a dare l’accelerata decisiva al match. Orzinuovi, si conferma squadra solida e operaria riuscendo a pareggiare con impegno e determinazione, la maggiore qualità della Fortitudo. A tratti la formazione di Caja sembra avere lasciato testa e determinazione alla sfida di una settimana fa con Trieste e così i bresciani riescono ribaltano l’inerzia del confronto.

Sul 54-51, arriva invece il parziale di 0-9 della Fortitudo firmato da Freeman e Panni. Si arriva sul 59-65, poi Orzinuovi torna in scia, e a fil di sirena sbaglia, con il suo migliore giocatore Leonzio, la tripla della vittoria-beffa.

Il 2024 della Effe inizierà sabato con il confronto con Udine, per il quale sono già esaurite le curve Schull e Calori, con quasi 700 biglietti già venduti.