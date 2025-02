La Fortitudo tra storia, sogni e risalite. Così Caja punta sul calore del PalaDozza

L’Aquila ci crede e vuol continuare a volare. Lasciata alle spalle la sconfitta con Brindisi, la Fortitudo prova a riprendere la rincorsa verso il vertice, ospitando alle 18, al PalaDozza, Pesaro in un confronto che unisce rivalità, storia e tradizione, ma anche tante motivazioni nel presente e nel futuro, tra due squadre che sognano la serie A.

In Piazza Azzarita, già tutto esaurito e con circa 300 tifosi pesaresi presenti, si sfidano due squadre che stanno attraversando un buon periodo. Alla Fortitudo sembra di rivivere il leitmotiv della vigilia della sfida di una settimana fa con Brindisi, l’altra grande che a inizio di stagione aveva faticato e non poco a ingranare. In effetti gli infortuni e la partenza ad handicap sembra unire nel loro percorso Effe e Vuelle che adesso vivono un periodo di crescita.

Si annuncia così un confronto avvincente, che alla storicità e alla rivalità che da sempre divide bolognesi e marchigiani mette insieme anche l’importanza dei due punti.

Se la Fortitudo vuol provare a riaprire i giochi per il primo posto non può più permettersi di sbagliare un colpo, specie contro una diretta concorrente, con le 12 giornate ancora da giocare, che per altro lasciano ancora aperta ogni possibilità. Oltretutto Matteo Fantinelli e compagni avranno gran voglia di vendicarsi, sportivamente parlando, del -21, 82-61 subito il 29 dicembre.

Da quel ko è iniziata una lunga rincorsa per la Effe che aveva infilato 7 successi consecutivi, con un perfetto 2025 interrotto domenica a Brindisi. Adesso per i ragazzi di Attilio Caja è tempo di cercare di riaprire una nuova serie, anche se non sarà facile. Lo spauracchio della difesa Fortitudo ha il nome di Khalil Ahmad che nella sfida dell’andata fu decisivo con il 32 punti messi a segno tra cui un eccellente 7/11 dalla lunga distanza.

Ma la formazione di Spiro Leka è formazione di ottima qualità grazie anche al lungo americano King e all’esperienza del playmaker Imbrò.

A livello di organico Pesaro senza Parrillo, mentre nella Fortitudo assenti ovviamente i lungodegenti Gabriel e Sabatini. Direzione di gara affidata a Ursi, Moretti, Giovannetti. Diretta streaming su Lnp Pass, radiofonica su Radio Sanluchino e audiocronaca su Canale 88.

Le altre gare: Cividale-Rimini 73-80, Udine-Libertas Livorno 82-74, Urania Milano-Avellino 76-85, Rieti-Nardò 87-74. Oggi: Cantù-Piacenza, Vigevano-Cento, Juvi Cremona-Verona, Orzinuovi-Forlì, Brindisi-Torino.

La classifica: Rimini e Udine 40; Rieti 36; Cividale e Cantù 34; Urania Milano, Fortitudo Flats Service Bologna e Avellino 32; Forlì e Pesaro 30; Verona 28; Brindisi 26; Torino 22; Cremona 20; Orzinuovi, Cento e Livorno 18; Vigevano 16; Nardò 14; Piacenza 10.