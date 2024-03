La Fortitudo vuol dire fiducia. Tedeschi: "Avanti con ottimismo"

Una vera improvvisata, che è diventata l’occasione, per padre e figlio, di parlare dell’amata Fortitudo, ma anche di Bologna e Virtus. Intervento a sorpresa di Stefano Tedeschi, presidente della Effe, che ha parlato ieri durante la trasmissione Sportlive su Trc condotta dal figlio Andrea e a cui il numero uno della Fortitudo ha risposto con puntualità. La prima domanda sull’attualità era sulle condizioni di capitan Matteo Fantinelli.

"Come sta? Meglio ogni giorno fa progressi notevoli, speriamo di vederlo in campo domenica con Vigevano. Alla fine saranno lui e lo staff medico a decidere. Sono fiducioso, dobbiamo vivere la vita con ottimismo".

Parole che fanno pensare a un rientro del capitano già nella prossima sfida, dopo l’infortunio subito con Cremona. Altro argomento caldo in casa Fortitudo, manco a dirlo è il mercato, in attesa di una riscossa dopo il ko con Casale Monferrato.

"Attualmente la situazione mercato è ferma, ma siamo vigili, magari potrebbe arrivare un’accelerazione improvvisa, cercheremo di farci trovare pronti. Che giocatori cerchiamo? Ovviamente italiani, Ogden-Freeman fanno la differenza e oltre tutto si sono inseriti benissimo nell’organico. Per come sono fatto io non cambierei mai nessuno, mi affeziono sempre al gruppo e a tutti i ragazzi".

Poi, le parole del presidente parlano della situazione extracampo e del riassetto delle quote societarie.

"C’è grande armonia tra di noi soci. C’era la disponibilità di possibili nuovi ingressi, ma i soci attuali ci credono e hanno deciso di incrementare il loro impegno; stiamo andando avanti secondo le aspettative".

Parole chiare, ma anche un po’ di scaramanzia per Stefano Tedeschi. "Non parliamo dei prossimi risultati, porta male. I giocatori sono uomini, non macchine. Può capitare di sbagliare una partita anche ai migliori e alla fine le assenze si pagano. E’ presto per parlare, ma abbiamo lavorato bene in questi 7-8 mesi creando i presupposti per andare avanti con serenità".

Serenità e serietà verrebbe da aggiungere. Intanto, la Fortitudo a breve incrocerà la propria strada 2 volte con Trapani e, conti alla mano, non è da escludere che possano ritrovarsi di fronte anche nei playoff.

"Antonini il presidente di Trapani? Lo conoscerò lunedì alla presentazione della Final Four di Coppa Italia, ma sta facendo grandi cose per Trapani che è un movimento importante e una piazza molto seguita".

Incalzato dalle domande del figlio Andrea e dei telespettatori, Stefano parla poi di calcio.

"Un pronostico per Atalanta-Bologna? Come sopra, per scaramanzia non faccio previsioni, ma a Saputo farei un monumento: ci sta facendo rivivere grandi emozioni".

Poi le parole per i cugini bianconeri. "La Virtus sta facendo grandi cose, Zanetti, Baraldi e Ronci sono appassionati e competenti e hanno riportato grande entusiasmo". Lo stesso entusiasmo che c’è su tutti i campi sotto le Due Torri. "Bologna sta vivendo un grande momento a livello sportivo su tutti fronti, speriamo continui così".