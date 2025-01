La Fortitudo vuole continuare a correre . Il big match con Cantù per il sesto sigillo

Tradizioni e quarti di nobiltà, rivalità e storia, ma la sfida che attende questa sera la Fortitudo, impegnata alle ore 20.30 al PalaDozza con Cantù, è questo e molto altro ancora. Torna anche al PalaDozza una sfida che riaccende la rivalità storica tra club e tifoserie per il passato, ma anche per presente e il futuro.

Fortitudo e Cantù sono infatti due delle squadre con maggiore ambizione e budget di tutta la serie A2, ecco così che la sfida di quest’oggi diventa fondamentale da un lato per Cantù per lasciarsi alle spalle il ko con Milano di venerdì scorso e dall’altro per la Fortitudo per continuare nella sua marcia verso la scelta in classifica.

Dieci vittorie in 12 partite dal ritorno di Caja, 5 su 5 nel 2025 sono la conferma di come negli ultimi 2 mesi la squadra abbia decisamente innescato la marcia giusta e che voglia continuarlo a farlo per proseguire la propria scalata. La doppia sfida interna con Cantù stasera e Vigevano domenica saranno ulteriori passi fondamentali.

A livello di formazione la Fortitudo va verso la conferma dei 10 elementi schierati con Verona, con Leo Menalo dirottato in tribuna, dando invece ancora spazio a un Leonardo Battistini ottimo protagonista con la Scaligera. Caja ha ridato fiducia all’ambiente e fatto crescere in convinzione e forma fisica una squadra che dopo l’inizio di stagione a corrente alternata sembra adesso sulla giusta strada.

Strada che va confermata, con la qualità del gruppo e con un Donte Thomas sempre più inserito nell’organico. A spingere la squadra c’è poi un pubblico che continua a sostenere sempre e comunque Matteo Fantinelli e compagni.

Nelle statistiche del girone di andata della Lega Nazionale Pallacanestro, la Fortitudo si conferma leader assoluta con i quattro primati oggetto della valutazione spettatori complessivi (47.232 in 9 gare), media spettatori per gara (5.248), incasso globale (712.490 euro) ed incasso-medio (79.166 euro), con una percentuale di riempimento del PalaDozza del 94.2 per cento, secondo solo a Rimini. Numeri che rendono merito della grande passione del popolo Fortitudo.

A presentare la sfida per Cantù è coach Nicola Brienza. "La Fortitudo è una squadra che ha cambiato marcia e sta tornando nelle posizioni di classifica che più le competono, viste la qualità degli investimenti e quella del loro roster. La partita sarebbe quindi già di per sé molto molto complicata, ma a questo chiaramente si aggiunge il fatto che noi nelle ultime due partite non siamo stati la migliore versione di noi stessi. In questi giorni abbiamo però fatto un buon lavoro, sfruttando il vantaggio di avere giocato venerdì, che ci ha permesso così di avere qualche giorno in più per recuperare fisicamente e anche preparare la partita. E’ tornato ad allenarsi anche McGee, non abbiamo ancora sciolto le riserve sul suo impiego".

Arbitri - Direzione di gara affidata a Costa, Bartolini e Bertuccioli. Radio & Tv - Diretta su Lnp Pass, radiocronaca su Sanluchino e audiocronaca su Canale 88.