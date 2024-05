La gioia dell’allenatore: "Voglio ringraziare anche i nostri tifosi». Caja si gode la squadra, ma guarda già avanti: "Qualche giorno di riposo, poi testa su Trapani»

Clamoroso al PalaSojourner: la Effe è in finale di A2. Così, guardando col cannocchiale al 18 agosto 2023 non si può che elevare il successo sul campo di Rieti, quello che porta virtualmente la Fortitudo a 3 vittorie dalla serie A, a un autentico capolavoro societario, Da quel momento in poi una lunga rincorsa che porta la firma in calce di coach Attilio Caja, che ha plasmato a sua meticolosità e somiglianza la squadra.

"Facciamo prima di tutto i complimenti a Rieti per la serie che ha giocato – dice Caja –, è stato un avversario di qualità, intensità e aggressività. Noi abbiamo dovuto fare le nostre migliori partite: abbiamo fatto dei quarti difensivi di altissimo livello, tenendoli a 60 punti. Per certi versi è una squadra che ci assomiglia per come gioca e gli dobbiamo riconoscere il valore dato che è la squadra che più ci ha messo in difficoltà. Spanghero? È un giocatore di A e complimenti a Rieti che l’ha firmato".

Trasferta da incorniciare, ma soprattutto una prova difensiva lungo tutta la serie, che sarà l’arma in più nella finale contro Trapani.

"Faccio i complimenti ai ragazzi, che si sono presi la finale giocando con grande temperamento. In difesa si sono superati: Bolpin contro Johnson è stato qualcosa di incredibile e forse Johnson se lo sognerà di notte. I miei ragazzi son stati incredibili ed eccellenti". Un risultato stagionale frutto di un grande lavoro realizzato a piccoli sorsi. "Questo per noi è un grandissimo risultato e adesso riposiamo qualche giorno prima di pensare a Trapani. Vogliamo andare fino in fondo. Grazie ai nostri tifosi, sempre presenti: è stata una bella serata di sport. Faremo di tutto per andare avanti".