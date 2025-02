La situazione. Il primo posto di Udine dista solo sei lunghezze

Dopo gli anticipi di ieri, oggi sono in programma le altre gare della giornata numero 26 in A2. Oltre al match del PalaPentassuglia interessanti i confronti tra Forlì e la capolista Udine, quello del Flaminio tra Rimini e Verona, mentre Cantù e Rieti sono attese da trasferta da non sottovalutare, sul campo rispettivamente di Cento e Livorno, a loro volta impegnate nell’evitare la zona playout. Esordio per Paolo Moretti alla guida di Torino.

Le altre gare: Piacenza-Juvi Cremona 86-81, Pesaro-Cividale 91-77, Forlì-Udine, Libertas Livorno-Rieti, Nardò-Urania Milano, Avellino-Orzinuovi, Rimini-Verona, Cento-Cantù, Torino-Vigevano.

La classifica: Udine 38; Rimini 36; Cividale 34; Rieti, Cantù e Fortitudo 32; Milano e Pesaro 30; Forlì, Verona e Avellino 28; Brindisi 24; Cremona e Torino 20; Libertas Livorno e Orzinuovi 18; Vigevano e Cento 16; Nardò 14; Piacenza 10.