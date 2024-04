La situazione. Udine cade in casa, la Effe può scappare

La penultima giornata della fase ad orologio propone sfide interessanti sia in chiave playoff che ib chiave salvezza. Tutte in casa le formazioni del girone Rosso, con Verona che affronta in casa Cremona, Trieste che se la vede con l’Urania Milano. Rimini in ascesa ospita la Luiss Roma, mentre Chiusi è chiamata all’impresa impossibile con la corazzata Trapani. Fondamentali sfide salvezza infine a Lecce con Nardò che ospita Agrigento e Orzinuovi con i lombardi che affrontano Latina.

Le altre gare: Cividale-Monferrato 89-64, Forlì-Cantù 67-77, Piacenza-Treviglio 85-80, Udine-Rieti 66-89, Chiusi-Trapani, Orzinuovi-Latina, Nardò-Agrigento, Cento-Vigevano, Rimini-Luiss Roma, Trieste-Urania Milano, Verona-Cremona.

La classifica: Forlì 50; Udine e Fortitudo 42; Verona 36; Trieste 34; Rimini e Cividale 32; Piacenza 30; Cento 26; Nardò 22; Orzinuovi e Chiusi 18.

f. m.