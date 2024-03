La volata Fortitudo. Battere l’Urania per dare continuità

Natale con i tuoi, Pasqua con la Fortitudo. A tre settimane dall’inciampo casalingo contro Rieti che sembrava aver guastato anticipatamente il weekend romano della Coppa Italia di A2, la Fortitudo fa il suo ritorno oggi al PalaDozza per la settima giornata della fase a orologio, con un rumoroso boom di biglietti venduti (800) che varrà l’ennesimo tutto esaurito della stagione: un numero straordinario e tutt’altro che scontato nel fine settimana pasquale, a riprova del grande sentimento del popolo biancoblù.

Stasera alle 20,30 in piazza Azzarita (esaurite le curve Schull e Calori) arriverà l’Urania Milano degli ex Matteo Montano e Aristide Landi, il primo legatissimo all’ambiente che lo ha coltivato e fatto sbocciare, il secondo affacciatosi per appena 10 partite nell’allora Divisione Nazionale B: tra le fila meneghine anche Theo Anchisi, figlio di Matteo, che a Bologna si cucì al petto lo storico scudetto del 2000.

La Effe, reduce dal successo a Latina che ha immediatamente rimesso in carreggiata un gruppo ferito dal ko contro Forlì nella finale di Coppa Italia, sta lavorando per rimettere in campo i due grandi assenti dello scorso weekend: capitan Matteo Fantinelli dovrebbe essere della partita, mentre su Pietro Aradori le decisioni di staff medico e coach resteranno in standby fino all’ultimo momento. Nel mentre è sempre il mercato a tenere banco, con l’imminente chiusura delle operazioni datata 5 aprile.

A questo proposito potrebbe bastare un solo nuovo ingranaggio nelle meccaniche già oliate della squadra, allungando così le rotazioni per portare a termine una stagione che dalle misurate velleità estive, naturale conseguenza della rivoluzione societaria, ha visto germogliare un campionato d’alta classifica, un palasport sempre pieno e un trofeo quasi messo in tasca. Questo, per quanto un nome certo non ci sia ancora, è ciò che è emerso dall’intervista che il presidente di Club Fortitudo Matteo Gentilini ha rilasciato alla trasmissione Vitamina Effe su Nettuno Bologna Uno.

"C’è una pista aperta che riguarda un solo giocatore – spiega il numero uno del Consorzio –, un movimento di mercato che potrebbe andare a buon fine. Non vogliamo vivacchiare, ma non vogliamo buttare via i soldi, vogliamo fare innesti ma alle nostre condizioni. Ora ragioniamo per il fine stagione, poi magari con penali di uscita: non pensiamo a prendere qualcuno e averlo già in casa per l’anno prossimo, a meno che il coach e il gm Nicolò Basciano non abbiano altre idee".

Le altre gare: Udine-Treviglio 73-65, Forlì-Cremona, Verona-Luiss Roma, Trieste-Vigevano, Assigeco Piacenza-Agrigento, Cento-Latina, Nardò-Trapani, Cividale-Cantù, Rimini-Casale Monferrato, Orzinuovi-Torino, Chiusi-Real Sebastiani Rieti.

La classifica: Forlì 46; Udine 42; Fortitudo 40; Verona 34; Trieste 32; Rimini 28; Cividale, Cento e Piacenza 26; Nardò 22; Orzinuovi e Chiusi 16.