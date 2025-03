L’applauso al gruppo: "Freeman fa reparto da solo, ma faccio fatica a esaltarne uno solo». Caja soddisfatto: "Di più non potevamo fare. E finalmente riavremo con noi anche Gabriel»

"Oggi pensare di fare meglio era impossibile. I ragazzi sono stati encomiabili". Getta tutta se stessa oltre l’ostacolo la Fortitudo, che fa fronte alla sua infermeria con una gara totale, se si pensa agli assenti e alle condizioni di Fantinelli e Bolpin, rimessi in piedi all’ultimo nonostante la febbre.

"Abbiamo gettato il cuore oltre l’ostacolo – dice coach Attilio Caja – e nonostante la situazione in cui versavamo. Son stati tutti bravi e hanno dimostrato spirito e attaccamento, a turno è capitato a tutti quest’anno. Lo staff medico si è prodigato e ha seguito i ragazzi: il mio ringraziamento va a loro, così come al settore giovanile che ci ha permesso di preparare la partita venerdì e sabato".

Due punti di testa e di cuore. "È la vittoria di tutti, combattuta e meritata e portata via con grande cuore, soprattutto nel momento di difficoltà in cui loro vedevano il canestro grandissimo e abbiamo accusato un po’ di flessione. Siamo stati ottimi fino al massimo vantaggio, poi c’è stato un momento in cui ci siamo disuniti. Ma d’altro canto le partite perfette esistono solo sui libri, nella realtà no".

Assist, poche palle perse e una grande capacità di riprendere gli avversari nel momento di massimo splendore. Partendo da una difesa sempre aggressiva.

"Sette palle perse e 21 assist vuol dire avere un controllo. Son stati tutti attenti e non abbiamo rischiato niente, segno di grande forza mentale, come dimostra la reazione difensiva nel finale. Mian ci ha dato una mano grandissima ed è un giocatore di aggressività e attento in difesa. Freeman? Praticamente fa reparto da solo. Ma faccio fatica a scegliere uno che sia stato più bravo".

Tempo finalmente di riabbracciare Gabriel dopo tempo immemore. "Martedì torna in gruppo: ha recuperato con lo staff nel miglior modo possibile. E dopo il via libera dei medici speriamo che reagisca bene così da portarlo con noi ad Avellino. È un giocatore importante che può togliere pressione ad Aradori e Mian".

g. g.