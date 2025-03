Le pagelle. Fantinelli, 18 assist da record

Aradori 7 (in 24’ 3/7 da due, 2/4 da tre, 4/4 ai liberi, 5 rimbalzi, 3 perse, 2 assist). Discreta prestazione balistica per lui che trova con continuità la via del canestro, ma si fa vedere anche a rimbalzo.

Gabriel 6,5 (in 28’ 4/7 da due, 2/7 da tre, 0/1 ai liberi, 8 rimbalzi, 2 recuperate, 2 perse). Parte bene, si spegne per un tratto, ma il suo atteggiamento è sempre positivo. Nell’ultimo quarto si riaccende e dà il via all’allungo definitivo della Effe.

Bolpin 6 (in 27’ 2/4 da due, una persa, 4 assist, una stoppata). Prestazione senza alti, ma nemmeno bassi. In attacco non si vede molto, in difesa si limita al compitino controllando senza grossi affanni gli esterni avversari.

Panni 6,5 (in 20’ 2/7 da tre, 4/4 ai liberi, 3 rimbalzi, 3 recuperate, una persa, un assist). Playmaker o guardia ci mette tanto impegno sui due lati del campo.

Cusin 6 (in 14’ 1/3 da due,0/2 ai liberi, 6 rimbalzi, una persa, una stoppata). Pochi minuti nei primi tre quarti, poi Caja lo tiene molto di più in campo al quarto fallo di Freeman e lui risponde, come sempre, presente.

Mian 7 (in 27’ 1/3 da due, 3/5 da tre, 8/8 ai liberi, una persa). Prestazione super sia a livello difensivo che sopratutto offensiva. E’ il top scorer di giornata, infallibile dalla lunetta, ma si fa valere anche sul diretto avversario dall’altra parte del campo.

Fantinelli 8 (in 32’ 3/5 da due, 1/1 da tre, 4 rimbalzi, una recuperata, 18 assist). Stabilisce il nuovo record di assist. Stratosferico nel mettere in ritmo i compagni ma fondamentale anche nel suo solito contributo difensivo. Le fortune della Fortitudo passano soprattutto da lui.

Freeman 6,5 (in 26’ 5/6 da due, 3/4 ai liberi, 6 rimbalzi, una recuperata, una persa, un assist). Due eccellenti sprazzi di partita in attacco a inizio della terza frazione e nell’ultimo quarto. Un po’ limitato dai falli, ma il suo apporto di energia e rimbalzi è sempre decisivo.

Filippo Mazzoni