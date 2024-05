L’Aquila ci riprova. Difesa e intensità: gli antidoti per Rieti

E’ già tempo di gara-due. Dopo la battaglia di domenica Fortitudo e Real Sebastiani Rieti tornano ad affrontarsi, alle 20,30, al PalaDozza. La Fortitudo prova ad assestare il secondo, fondamentale colpo alla serie.

Il fattore campo potrebbe essere un plus importante per Matteo Fantinelli e compagni che hanno sempre fatto di Piazza Azzarita (biglietti in vendita sul circuito Vivaticket e al PalaDozza) un fortino difficile da espugnare. A dire il vero tra le poche squadre a riuscire a passare sotto le Due Torri, il 10 marzo, è stata proprio Rieti, allora al completo, in questa serie playoff priva del centro statunitense Hogue operato la settimana scorsa e fuori per tutto il resto della stagione. Sul fronte Fortitudo Attilio Caja avrà la squadra al completo. Ieri pomeriggio i biancoblù hanno svolto allenamento di rifinitura al PalaDozza.

"Dobbiamo essere migliori nella pulizia del gioco, abbiamo perso troppi palloni, questo è il dato rilevante più che le nostre percentuali da tre punti, non posso cambiare la mano a chi sbaglia rigori" ha sottolineato coach Caja nel dopo partita di domenica.

Il tecnico della Effe non può che essere soddisfatto della prestazione dei suoi, che specie con un paio di titolari come Ogden e Aradori sottotono, hanno trovato punti ed energia dalla sua panchina.

Morgillo, Sergio, Conti, ma anche Panni sono stati importanti. Fin troppo bistrattata durante la stagione regolare la panchina della Effe alla fine si è dimostrata decisivo nei confronti di una Rieti che ha tenuto benissimo il campo per 28’ fino al 46-55, con coach Rossi che fino a quel momento aveva vinto la battaglia in panchina con Caja, per poi invece cedere di schianto.

Nell’ultimo quarto, sotto la pressione messa da Bolpin e compagni sull’attacco reatino ha segnato 3 punti, con un parziale, compreso il finale di terzo frazione di 21-3 a favore della Effe.

Rieti ha sofferto la pressione di una Fortitudo che inaridita la fonte principale del gioco reatino, asfissiante la marcatura di Bolpin su Johnson, ha annullato l’attacco. Al di là delle perse, riuscire ad aumentare l’intensità difensiva tenuta in generale nel secondo tempo, anche nel primo sarebbe fondamentale per la Effe per aggiudicarsi anche gara-due e andare da venerdì a Rieti a giocarsi magari il primo match-point. Intanto la Questura di Bologna ha diramato una nota nella quale parla dell’intervento delle forze dell’ordine durante e dopo la sfida tra Fortitudo e Rieti.

In occasione di gara-uno la polizia è intervenuta per fare da cuscinetto tra le due tifoserie. Nel comunicato si parla di circa 30 soggetti del gruppo locale di ultras, che tra il terzo e quarto tempo hanno attraversato gli spalti in direzione del settore ospiti, con la polizia che è riuscita a bloccare l’iniziativa, senza l’uso della forza. A fine partita poi alcuni esponenti dello stesso gruppo, si sono radunati all’esterno del palazzetto nel tentativo di entrare di nuovo in contatto con gli ultras del Rieti. A tal proposito la Questura comunica che sono in corso ricerche per individuare i responsabili al fine di valutare, se ne sussistono i presupposti, l’emissione di eventuali Daspo dalle manifestazioni sportive.

Direzione di gara affidata al trio arbitrale Gagliardi, Pazzaglia e Perocco.

Diretta tv su LnpPass e radio su Nettuno Bologna Uno.