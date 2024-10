Le direttive di coach Cagnardi: "Fortitudo, ritrova l’equilibrio"

Rimini per continua a volare, Fortitudo per lasciarsi alle spalle la sconfitta dell’esordio e inizia il proprio percorso. Bella e al tempo stesso insidiosa e difficile, avvincente come lo sono tutti i derby emiliano-romagnoli, il confronto delle 18 del PalaFlaminio mette di fronte due squadre di valore che puntano in alto. La Fortitudo torna in campo ad una settimana dalla sconfitta di Milano con l’Urania e dopo il rinvio a mercoledì prossimo della sfida con Orzinuovi, affronta la seconda sfida esterna consecutiva.

Rimini arriva al confronto con il dubbio Robinson, infortunatosi a Piacenza e in forse per in confronto di questo pomeriggio, ma reduce dalla vittoria interna contro Udine e proprio quella in casa dell’Assigeco. La formazione di Dell’Agnello è tra le quattro squadre che con pieno merito, è in testa alla classifica. Oltre a essere una squadra solida e ben organizzata, ha ottimi realizzatori come Grande e Tomassini e sopratutto Marini, ma anche elementi affidabili sottocanestro come l’ex Virtus Camara, l’americano Johnson e Simioni.

Fortitudo che si presenta quasi al completo. Indisponibile ancora Pietro Aradori, la formazione di Devis Cagnardi schiera il rientrante Fabio Mian, mentre procede spedito l’inserimento di Alessandro Panni. Proprio il tecnico biancoblù nei giorni scorsi aveva fatto il punto della situazione sugli avversari e sulla condizione della squadra in vista del confronto di quest’oggi. "Riprendiamo la nostra maratona con la seconda trasferta consecutiva – sottolinea Cagnardi – contro una squadra che ha approcciato molto bene il campionato con due vittorie. Ha allestito un roster di prima fascia fisico e talentuoso e considero la coppia Dell’Agnello-Bolognesi una garanzia. Noi? Abbiamo recuperato Fabio Mian e stiamo cercando di recuperare Panni, in un reparto che ci vede in grave emergenza dal giorno zero. Siamo fiduciosi di poter mettere in campo gli equilibri sui quali abbiamo lavorato per tutta la preseason e vogliosi di entrare in campo, per dare il meglio di noi stessi. Sappiamo che il nostro pubblico come sempre ci seguirà numeroso e vogliamo dimostrare a tutti loro la nostra voglia di lottare".

Ex della sfida Leonardo Battistini a Rimini nella stagione 2016/17. Direzione di gara affidata a Miniati, Marco Attard, Marzulli.

Le altre gare: Urania Milano-Piacenza 86-73, Rieti-Cantù, Nardò-Cremona, Vigevano-Libertas Livorno, Torino-Udine, Pesaro-Avellino, Cento-Orzinuovi, Forlì-Verona, Cividale-Brindisi (domani).

La classifica: Urania Milano 6; Rieti, Cremona e Rimini 4; Orzinuovi, Vigevano, Cividale, Verona, Forlì, Avellino, Udine, Torino, Pesaro e Cento 2; Cantù, Brindisi, Fortitudo, Livorno, Nardò e Piacenza 0.

Orzinuovi, Fortitudo, Cantù e Brindisi una gara in meno.