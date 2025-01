Le pagelle

Vencato 6 (in 9’ 1/1 da due, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse, 2 assist). Minuti da gregario per dare fiato ai compagni di squadra e un canestro importante nell’ultimo quarto.

Aradori 8 (in 29’ 4/8 da due, 4/7 da tre, 8 rimbalzi, 2 perse). Lui e Freeman sono i grandi protagonisti in casa biancoblù. Caja lo tiene a lungo in panchina nel primo quarto e lui si scatena appena in campo, al tiro, ma conti alla mano raccoglie anche tanti rimbalzi. Cecchino semplicemente decisivo.

Battistini 6 (in 17’ 3/3 da due, 0/4 da tre, 4 rimbalzi). Con l’assenza di Gabriel parte in quintetto. Alterna ottime giocate con qualche amnesia di troppo. Ci mette tanto fisico e tanta grinta, ma non è sempre lucido.

Bolpin 7 (in 30’ 3/4 da due, 1/2 da tre, 1/1 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 recuperate, una persa, 3 assist). Solito lottatore indomito in difesa, in attacco prova a dare una mano con uno sprazzo importante proprio prima dell’intervallo. Nel finale francobolla Hickey.

Panni 6 (in 10’ 1/2 da due, 0/4 da tre, un rimbalzo, 2 recuperate, 2 perse, un assist). Si applica difensivamente e lo fa con buoni frutti. Meno presente del solito in attacco.

Cusin 6 (in 5’ 2/3 da due, un rimbalzo). Primo giro in campo da dimenticare, decisamente meglio tra il finale di terza frazione e l’inizio della quarta dove mette un paio di canestri importanti.

Mian 6,5 (in 34’ 1/5 da due, 3/9 da tre, 2 rimbalzi, una persa, 3 assist). Un po’ ondivago al tiro, ma da quattro tattico gli si chiede anche tanto lavoro difensivo e lui ci prova e si applica dovendo marcare giocatori molto più alti di lui.

Fantinelli 7,5 (in 31’ 3/10 da due, 3/4 ai liberi, 6 rimbalzi, 2 perse, 14 assist). Solita produzione corposa di assist, ma anche punti importanti nei momenti decisivi del confronto.

Freeman 8 (in 35’ 9/10 da due, 3/3 ai liberi, 11 rimbalzi, una recuperata, una persa, 2 assist, 1 stoppata). In attacco e in difesa la solita eccellente partita. Doppia-doppia di peso e grandissima qualità per lui che ha letteralmente dominato sottocanestro i lunghi di Udine.

Filippo Mazzoni