Le pagelle

Sergio 5 (in 6’ 0/3 da tre). Prestazione sottotono per lui. Prova a lottare, ma nei minuti in cui è in campo gira a vuoto.

Aradori 7 (in 29’ 5/9 da due, 0/3 da tre, 3 rimbalzi, 4 recuperate, 3 assist). Non nella sua giornata migliore da un punto di vista di prova balistica, ma dopo due tempi sonnecchianti nella ripresa è determinante per la vittoria.

Conti 5 (in 11’ 0/1 da due, 0/1 da tre, una persa). Forza troppo e non riesce a rendersi utile alla squadra come invece aveva fatto nelle ultime apparizioni.

Bolpin 7 (in 24’ 1/2 da due, 1/6 da tre, 4 rimbalzi, 2 perse, 2 assist). Si conferma il ministro della difesa. Segna poco, non tira benissimo dalla lunga distanza ma ha il grandissimo merito di bloccare completamente lo spauracchio Johnson.

Panni 6,5 (in 23’ 1/1 da due, 1/2 da tre, un rimbalzo, tre assist). E’ l’unico a uscire dalla panchina che riesce a dare un contributo, per canestri, ma anche per assist.

Fantinelli 7 (in 30’ 3/5 da due, 1/2 da tre, 1/2 ai liberi, 5 rimbalzi, 3 recuperate, una persa, 2 assist). Decisivo più in fase realizzativa che nello sfornare assist per i compagni, ma è sempre un ancora di salvezza a cui Caja e la squadra si possono affidare. Giuri 5.5 (in 10’ 0/1 da tre, un rimbalzo). Prestazione senza infamia e senza lode. Con lui in campo la Effe è +11, ma in effetti lo si vede poco.

Freeman 7.5 (in 37’ 8/10 da due, 0/1 da tre, 5 rimbalzi, una recuperata, 2 perse, un assist). Un po’ distratto dove e meno efficace del solito al rimbalzo, ma segna 16 punti e mette a segno il canestro della vittoria. Semplicemente decisivo.

Ogden 7 (in 34’ 3/3 da due, 2/7 da tre, 1/2 ai liberi, 9 rimbalzi, 4 perse, un assist). Altra serata non proprio ottimale al tiro per lui, ma anche stavolta sfiora la doppia-doppia e a conti fatti è fattore decisivo.

Morgillo 5 (in 3’ 1/2 ai liberi). Stavolta non si merita gli elogi di coach Caja. Non riesce a dare una mano alla squadra e il suo rendimento è sottotono rispetto alle precedenti sfide della serie.

Filippo Mazzoni