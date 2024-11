Le pagelle

Giordano 6,5 (in 18’ 1/2 da due, 6 assist). Buon cambio per Fantinelli ci mette grinta e tanta volontà.

Aradori 6,5 (in 17’ 2/3 da due, 1/5 da tre, 2 rimbalzi, una persa, un assist). Pochi minuti, ma di qualità per lui che pian piano sta iniziando ad integrarsi nelle rotazioni di Caja. Per Pietro ci saranno ben altri minutaggi nelle prossime gare.

Gabriel 7 (in 25’ 2/3 da due, 3/4 da tre, 10 rimbalzi, 4 perse, 2 assist, una stoppata). Bissa l’eccellente prova con Livorno con ottime percentuali al tiro, ma si rende utilissimo anche a rimbalzo.

Battistini 6,5 (in 16’ 3/4 da due,1 1/ da tre, 2 rimbalzi, una persa, un assist). Segna tanto, ma Caja dopo cinque minuti in campo lo richiama complice il suo terzo fallo.

Menalo 7 (in 12’ 4/5 da due, 0/1 da tre, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 3 recuperate, una persa, 2 stoppate). Segue quel che fa la squadra, e con la squadra che gira a mille, gira bene anche lui.

Bolpin 8 (in 26’ 3/4 da due, 3/4 da tre, 2 rimbalzi, 2 recuperate,3 assist, stoppata). Altra maiuscola prova. Difende e attacca, è il fattore deciso per il cambio marcia della Effe di questo periodo.

Mian 6 (in 25’ 1/2 da due, 2/5 da tre, 3 rimbalzi). Prova positiva senza strafare ma trovando con discreta continuità la via del canestro.

Panni 7 (in 15’ 1/1 da due, 2/3 da tre, una recuperata, una persa, un assist). Ottima prova, si è rivisto il giocatore che l’anno scorso era stato un eccellente sesto uomo.

Fantinelli 7,5 (in 21’ 3/5 da due, 0/1 da tre, 3 rimbalzi, 2 perse, 11 assist). Già a quota 10 assist nel primo tempo è il collante fondamentale della Effe.

Freeman 7 (in 25’ 5/8 da due, 4/4 ai liberi, 6 rimbalzi, 3 assist, 2 stoppate). Molto bene sotto i tabellioni, con un paio di stoppate rifilate ad altezze siderali agli avversari e con tanta tanta qualità.

Ferrucci Morandi sv (in 1’, 0/1 da due). In campo giusto per bagnare l’esordio.

