Le pagelle

Giordano 5 (in 9’ 0/1 da due, 2 persa, 3 assist). Prestazione incolore per lui, ma si vede poco o nulla in campo.

Sergio 5 (in 5’ 0/2 da tre). Sbaglia un paio di triple nei pochi minuti in cui gioca, ma con un Ogden così era difficile che Caja potesse concedergli di più.

Aradori 4 (in 26’ 1/7 da due, 1/3 da tre, 5 rimbalzi, una recuperata). Non pervenuto. Le sue percentuali al tiro confermano la serata completamente storta che lo ha contraddistinto dall’inizio alla fine.

Conti 4,5 (in 17’ 0/1 da due, 1/2 da tre, un rimbalzo, una persa). Minuti più del solito, ma con poco costrutto, fatto salvo per una tripla messa a segno nell’ultimo quarto.

Bolpin 4 (in 38’ 0/3 da due, 0/2 da tre, 8 rimbalzi, 2 perse, 4 assist). Se la cava al rimbalzo, ma non ne azzecca una in attacco. Difensivamente poi è molto meno efficace del solito, con i tiratori piemontesi che vanno a nozze.

Panni 4,5 (in 29’ 4/6 da due, 1/3 da tre, 2/2 ai liberi, un rimbalzo, una recuperata, 2 perse, 3 assist). Al tiro va benino, ma in regia proprio non riesce a mettere in ritmo i compagni, facendo pensare ancor di più l’assenza di Fantinelli.

Freeman 5 (in 27’ 5/8 da due, 1/2 ai liberi, 7 rimbalzi, una recuperata, 4 perse). Fatica sottocanestro, non riesce a dare quella fisicità che finora aveva sempre messo, patendo contro avversari che avrebbe dovuto dominare.

Ogden 7 (in 35’ 8/12 da due, 3/6 da tre, 4/6 ai liberi, 12 rimbalzi, 3 recuperate, 2 perse, un assist, una stoppata). Prova a tenere su la baracca da solo, con la solita doppia-doppia, ma non basta. Nel primo tempo segna 17 punti, nella ripresa invece sparisce anche lui per riemergere nel finale, ma di certo è l’unico a salvarsi.

Morgillo 4,5 (in 13’ 2/6 da due, 2/2 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 perse, un assist). Naufraga come il resto della squadra e in una serata in cui Freeman non c’è non riesce a farsi trovare pronto.

Filippo Mazzoni