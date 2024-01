Le pagelle

Sergio 6 (in 5’ 1/2 da due, 0/1 da tre, 2 rimbalzi, una persa). Pochi minuti per dare il cambio ad Ogden. Segna un canestro, prende un paio di rimbalzi, prova a dare una mano.

Conti 5,5 (in 28’ 1/3 da due, 1/5 da tre, 1/2 ai liberi, una recuperata). Parte in quintetto per l’assenza di Aradori. L’impegno c’è, ma purtroppo le percentuali al tiro non lo aiutano e uno scorer come lui viene giudicato soprattutto dai punti che mette, o non mette, a segno.

Bolpin 6,5 (in 33’ 0/1 da due, 0/5 da tre, 7/7 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 perse, 6 assist). Segna solo ai liberi, dal campo non la mette mai, ma non si arrende ci prova e ha l’onere-onore di cercare la tripla finale. Già essere in campo è stata una grande dimostrazione di attaccamento, farlo 33’ lo è ancora di più.

Panni 5,5 (in 21’ 2/3 da due, 0/3 da tre, 2 rimbalzi, 2 recuperate, una persa, 2 assist).Mancano le sue triple ignoranti in una serata in cui anche i compagni trovano spesso il tappo del canestro avversario chiuso.

Fantinelli 5,5 (in 33’ 0/5 da due, 1/3 da tre, 6 rimbalzi, 3 perse, 6 assist). Solito contributo a rimbalzo e negli assist, ma in una serata in cui sei in piena emergenza servirebbe, specie da lui, qualche canestro in più che non una singola tripla.

Freeman 7 (in 23’ 6/10 da due, 9 rimbalzi, una recuperata, 3 perse). Sta male. ma gioca, non vuole lasciare in difficoltà i compagni e quando è in campo dimostra la solita grande efficacia, bravo.

Ogden 6,5 (in 33’ 4/8 da due, 3/5 da tre, 2/2 ai liberi, 7 rimbalzi, 2 recuperate, 2 perse, un assist). Si prende sulle spalle l’attacco della Fortitudo che passa tutto o quasi dalle sue mani. Ottimo l’inizio, molto bene nel finale, nel mezzo un po’ di pausa.

Morgillo 6 (in 15’ 2/4 da due, 2 rimbalzi, un assist). Parte in quintetto vista la condizione di Freeman e tutto sommato risponde in maniera positiva. Non è quello di Piacenza, ma è pur sempre utile nel dare una mano alla squadra.

Taflaj 5 (in 5’ 0/1 da due). Non gira e non sembra proprio essersi inserito nei meccanismi di squadra.

f. m.