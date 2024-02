Le pagelle. Aradori è caldo, non quando serve

Sergio 6 (in 12’ 1/1 da due, 1/4 da tre, 3 rimbalzi, una recuperata, una persa, una stoppata). Entra e mette subito una tripla giocando con il piglio giusto e provando a dare il proprio contributo alla causa biancoblù. Forse avrebbe meritato qualche minuto in più in campo.

Aradori 7 (in 41’ 3/8 da due, 4/13 da tre, 4/4 ai liberi, 3 rimbalzi, una recuperata, una persa, 2 assist). A lungo è l’unico terminale offensivo. Nel finale della quarta frazione e del supplementare è troppo stanco e perde lucidità come il resto del quintetto.

Conti sv (in 2’ una recuperata, una persa). Un giro, con 1’34“ in campo, poi Caja lo boccia e non lo ripropone più.

Bolpin 5,5 (in 37’ 1/2 da due, 2/4 da tre, un rimbalzo, una recuperata, 3 perse, 4 assist). Buone percentuali, discreta difesa, ma è meno efficace del solito. Panni 5,5 (in 22’ 0/1 da due, 2/5 da tre, 2 rimbalzi, 2 recuperate, 3 perse, un assist). Mette due delle sue triple, collezione un paio di rimbalzi, ma quando è chiamato a compiti di regia fatica.

Fantinelli 5,5 (in 33’ 2/4 da due, 0/1 da tre, 2/4 ai liberi, un rimbalzo, 3 recuperate, 3 perse, 8 assist). Tanti assist come sempre, ma è molto meno presente a rimbalzo e poi in attacco non riesce a sfruttare a dovere la sua fisicità nel confronto con Penna, anzi.

Freeman 6 (in 32’ 4/6 da due), 9 rimbalzi, una recuperata, 2 perse, 2 stoppate). Lotta fino alla fine, ma sottocanestro deve faticare e non poco a fare a spallate con Murphy.

Ogden 5,5 (in 33’ 4/7 da due, 0/4 da tre, 5/8 ai liberi, 11 rimbalzi, una recuperata, 5 perse, un assist, una stoppata). Gira spesso a vuoto in attacco dove sbaglia troppo al tiro e perde troppi palloni. La doppia-doppia è comunque sintomo di buona presenza al rimbalzo dove è il migliore della Effe.

Morgillo 5,5 (in 13’ 1/2 da due, 0/2 ai liberi, 2 rimbalzi) Cambia Freeman, prova a farsi trovare pronto, ma lo fa con risultati alterni.

Filippo Mazzoni