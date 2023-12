Le pagelle. Aradori e Fantinelli danno l’esempio

Sergio 6 (in 5’ 11 da due, un rimbalzo). Pochi minuti come cambio di Ogden, ma ci prova e lotta, dimostrando la sua utilità.

Aradori 7 (in 36’ 69 da due, 16 da tre, 44 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, 4 assist). Solito importante apporto offensivo. Giocatore da cui si va nei momenti di difficoltà e lui risponde presente.

Conti 6 (in 26’ 11 da due, 03 da tre, 13 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa). Intraprendente in attacco e si va vedere al rimbalzo offensivo. Sta prendendo confidenza con il campionato

Bolpin 6,5 (in 29’ 46 da due, 01 da tre, un rimbalzo, una persa, 3 assist). Si spende tanto in difesa, ma è utilissimo anche in nel fondamentale d’attacco.

Panni 6 (in 22’ 13 da due, 16 da tre, 11 ai liberi, 2 rimbalzi, una recuperata, 3 assist). Alti e bassi per lui con una tripla e un’altra giocata da tre punti fondamentali per l’allungo nel primo quarto.

Fantinelli 7 (in 35’ 45 da due, 13 da tre, 5 rimbalzi, 2 recuperate, 6 perse, 5 assist, una stoppata). Solita solida prestazione con assist e punti. Qualche palla persa di troppo, ma anche un gran stoppata al proprio attivo decisiva nel finale.

Freeman 7 (in 37’ 46 da due, 44 ai liberi, 9 rimbalzi, 2 stoppate). Un totem sottocanestro con punti, rimbalzi e stoppate. Cecchino ai liberi. Ogden 7,5 (in 35’ 69 da due, 23 da tre, 34 ai liberi, 10 rimbalzi, 2 recuperate, 2 perse). Non ripete i 30 di Chiusi, ma è fondamentale. Altra ottima prova e manco a dirlo l’ennesima doppia-doppia.

Morgillo 6 (in 18’ 12 da due, 4 rimbalzi, una persa). Efficace nel dare minuti di riposo a Freeman e buona presenza a rimbalzo.

Filippo Mazzoni