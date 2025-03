Le pagelle. Aradori illumina già all’inizio

Aradori 7 (in 29’ 2/2 da due, 5/11 da tre, 2/3 ai liberi, 4 rimbalzi, una recuperata, un assist). Due soli allenamenti nelle gambe, ma la classe non si discute. Tira tanto, ma tira anche piuttosto bene.

Gabriel 7,5 (in 32’ 3/8 da due, 5/11 da tre, 2/4 ai liberi, 12 rimbalzi, una recuperata, una persa, un assist, una stoppata). Parte subito con un tripla, poi sparacchia, ma nel finale è decisivo con i suoi canestri, dando un notevole contributo al tiro, ma anche al rimbalzo dove raggiunge la doppia cifra.

Bolpin 6 (in 28’ 1/4 da due, 4 rimbalzi, una recuperata, 6 assist). Alti e bassi. Non è sicuramente in uno dei migliori momenti della stagione, offensivamente incide poco, ma in difesa, come sempre, si da parecchio fare.

Panni 6,5 (in 24’ 0/2 da due, 1/3 da tre, 2/2 ai liberi, un rimbalzo, una recuperata, un assist). Primo e unico cambio di playmaker e guardia biancoblù, si divide tra la costruzione e qualche tiro con discrete fortune.

Cusin 5,5 (in 7’ un rimbalzo). Minuti da gregario per concedere a Freeman di tirare un po’ il fiato in panchina.

Mian 5,5 (in 19’ 0/2 da due, 1/3 da tre, un rimbalzo, una recuperata). Con Aradori e Gabriel così è chiamato più a dare una mano difensiva, da ala piccola o da ala forte, più che in attacco. E lo fa con diligenza e tanta applicazione.

Fantinelli 6 (in 28’ 3/5 da due, 0/1 da tre, 2 rimbalzi, una recuperata, 4 perse, 9 assist). Tanti assist, come sempre, ma anche qualche scelta offensiva discutibile contro la tattica avversaria che portano a quattro palle perse che poteva costare tanto alla Effe.

Freeman 6,5 (in 33’ 7/12 da due, 1/2 ai liberi, 7 rimbalzi, 2 recuperate, 2 perse, 2 assist, una stoppata). Lotta contro Udanoh e Ndzie, sempre presente sotto i tabelloni, qualche forzatura di troppo, ma alla fine il suo è un apporto positivo.

Filippo Mazzoni