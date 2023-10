Le pagelle. Aradori punti e tanta voglia

Sergio 6,5 (in 18’ 11 da due, 12 da tre, 1 rimbalzo). Segna la tripla che dà la spallata dalla quale Trieste non si riprenderà mai. In crescita.

Aradori 7,5 (in 22’ 712 da due, 14 da tre, 23 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 perse, 1 recuperata, 4 assist). Prosegue, anche se sono 19 invece che 20, la scia positiva dei ventelli alla quale ha abituato i suoi compagni nell’ultimo mese. Commette un fallaccio sul +31 che è il manifesto del suo stato di forma straordinario.

Conti 5 (in 18’ 01 da tre, 1 rimbalzo). Una sgambata senza infamia e senza lode.

Bolpin 7 (in 34’ 25 da due, 02 da tre, 11 ai liberi, 4 rimbalzi, 1 persa, 2 recuperate, 6 assist). Come sempre lavora nell’ombra con grande determinazione. Oggi gli mancano i punti, però è letteralmente un guanto in difesa e si fa sentire.

Panni 5,5 (in 14’ 02 da due, 01 da tre, 11 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 assist). Non spacca la partita come a Nardò, ma dà respiro ai registi.

Fantinelli 8 (in 32’ 45 da due, 22 da tre, 23 ai liberi, 7 rimbalzi, 2 perse, 5 assist). Carisma da vendere e non da comprare. La sua esultanza a ogni canestro decora, se ce ne fosse bisogno in una vittoria del genere, una gara di sostanza totale.

Freeman 8,5 (in 29’ 912 da due, 12 da tre, 23 ai liberi, 5 rimbalzi, 1 persa, 1 recuperata, 1 assist). Le sole statistiche non possono raccontare quanta presenza, dedizione e costanza ci siano in campo. È il top scorer della partita e un totem per Caja e compagni.

Ogden 8 (in 34’ 411 da due, 12 da tre, 44 ai liberi, 13 rimbalzi, 2 perse, 1 recuperata, 1 assist). Come il collega americano scrive una doppia doppia fatta di imponenza difensiva e imprevedibilità offensiva. Essenziale.

Morgillo 5 (in 2’ 4 falli fatti). È il giocatore più falloso della squadra e del girone, ma qua rasenta ogni record di agonismo in rapporto al minutaggio.

Giacomo Gelati