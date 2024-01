Le pagelle. Aradori si rende utile, bene Sergio

Giordano 5,5 (in 4’ 0/1 da due, una recuperata, una persa, un assist). Pochi minuti nel primo tempo, poi Caja lo toglie e non lo ripropone più.

Sergio 6,5 (in 10’ 2/2 da due, un rimbalzo). Entra e tiene bene il campo, con due canestri e tanto lavoro sporco. In una serata in cui Ogden manca completamente si fa trovare pronto a dare una mano alla squadra.

Aradori 6,5 (in 37’ 3/8 da due, 0/1 da tre, 2/2 ai liberi, 11 rimbalzi, 3 recuperate, 2 perse). Caja sembra proprio non volersene privare nemmeno per un 1’, anche se è in una serata in cui va a corrente alternata al tiro e lui in effetti si rende molto utile al rimbalzo e mette a segno gli ultimi due decisivi tiri liberi.

Bolpin 7 (in 34’ 2/4 da due, 2/5 da tre, 3/4 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 recuperate, 4 perse, 7 assist). Si conferma giocatore a tutto tondo, punti, rimbalzi, tanti assist e la solita difesa che è il suo marchio di fabbrica.

Panni 5,5 (in 10’ 0/1 da tre, 3 rimbalzi, 2 perse, un assist). Chiamato a compiti più di regia che al tiro è meno brillante del solito.

Fantinelli 6,5 (in 35’ 4/8 da due, 1/3 da tre, un rimbalzo, una recuperata, una persa, 5 assist). Più tiri che assist e rimbalzi, ma sfrutta il vantaggio della taglia per portare punti fondamentali alla causa della Effe.

Freeman 6 (in 25’ 3/4 da due, 2/2 ai liberi, 4 rimbalzi, una recuperata, 2 assist). I numeri non dico tutto, ma dicono molto. Meno incisivo del solito, ma comunque positivo, peccato sia stato limitato e costretto ad uscire causa falli.

Ogden 5 (in 30’ 3/9 da due, 0/2 da tre, 3 rimbalzi, 2 recuperate, 2 assist, 2 stoppata). Serata storta per lui che non riesce ad incidere come invece ha fatto per tutto il resto del campionato. Morgillo 7,5 (in 15’ 5/5 da due, 3/4 ai liberi, 4 rimbalzi, 3 perse, un assist). Si merita a più riprese gli elogi del coach, per l’impegno e la dedizione che ci mette. E’ decisamente efficace anche al tiro, confermando la sua grande crescita e che il lavoro settimanale alla fine paga.

Filippo Mazzoni