Le pagelle. Bolpin dà l’esempio a tutti

Sergio 5,5 (in 7’ 01 da due, 01 da tre, 2 rimbalzi, una persa, un assist). Pochi minuti in campo. Ci prova, ma punge poco.

Aradori 7 (in 32’ 25 da due, 47 da tre, 4 rimbalzi, una persa). Parte lento, poi diventa decisivo con i suoi punti.

Conti 5,5 (in 8’ 12 da due, 02 da tre, 11 ai liberi). Qualche iniziativa interessante, come il gioco da tre punti messo a segno nel secondo parziale, ma poco altro.

Bolpin 8 (in 34’ 37 da due, 47 da tre, 22 ai liberi, un rimbalzo, 2 recuperate, una persa, 7 assist). Il migliore in assoluto nella Effe. In attacco fornisce punti e assist in gran quantità in difesa gli tocca spesso e volentieri il giocatore avversario di turno più pericoloso e lo ferma.

Panni 6,5 (in 20’ 01 da due, 36 da tre, 2 rimbalzi, una persa, un assist). Escluso Freeman, è l’unico dalla panchina a riuscire a innestare la marcia giusta. Mette a segno tre triple decisive nel primo tempo, confermandosi ottimo scorer.

Fantinelli 7,5 (in 26’ 34 da due, 01 da tre, 23 ai liberi, 2 rimbalzi, 4 recuperata, 5 persa, 9 assist, una stoppata). Il metronomo della squadra, ben presto gravato da tre falli ma dopo un breve pit-stop ai box torna in campo ed è decisivo, con gli assist, i punti e una stoppata in recupero in difesa.

Freeman 7 (in 28’ 610 da due, 14 rimbalzi, una recuperata). Non al meglio parte della panchina ma sa rendersi molto utile nella battaglia sottocanestro, chiudendo con un’eccellente doppia-doppia che dice tutto.

Ogden 7,5 (in 33’ 711 da due, 02 da tre, 56 ai liberi, 8 rimbalzi, una recuperata, 4 perse, 4 assist). Va un po’ a sprazzi, ma quando si accende è inarrestabile, giocando con intelligenza e diligenza.

Morgillo 6,5 (in 12’ 12 da due, 5 rimbalzi, una recuperata, una persa). Caja lo lancia in quintetto viste le condizioni di Freeman, offre una buona prova tutta sostanza.

Filippo Mazzoni