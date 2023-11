LE PAGELLE. Bolpin e Taflaj almeno ci provano. Flop di Panni e Conti

Giordano 6 (in 12’ 01 da due, 03 da tre, 1 assist). Al debutto sgamba e fa freneticamente quel che può.

Sergio 4,5 (in 10’ 01 da due, 01 da tre, 3 rimbalzi, 1 persa). Un’apparizione.

Conti 4,5 (in 23’ 25 da due, 13 da tre, 2 rimbalzi, 2 recuperate, 1 assist). A tratti letteralmente disorientato.

Bolpin 6 (in 33’ 23 da due, 25 da tre, 12 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse, 4 assist). Unico timido barlume di intensità in una serata dove la difesa biancoblù si inabissa. Tenta un minibreak a fine secondo quarto, prima di impattare sull’iceberg col Titanic.

Panni 4 (in 16’ 02 da due, 15 da tre). 5 falli e una serata da depennare per uno che è avvezzo a spaccare le partite.

Kuznetsov sv (in 3’ 1 fallo).

Fantinelli 5 (in 19’ 34 da due, 1 rimbalzo, 1 persa, 2 recuperate, 1 assist). Ci prova per 10’, poi si siede anche lui e non può far nulla.

Freeman 5 (in 22’ 47 da due, 22 ai liberi, 5 rimbalzi, 3 perse). I falli lo condizionano dal primo quarto, le palle perse ne guastano definitivamente l’umore in una partita dove Udine ha spostato il gioco a 7 metri dal canestro. Dove Freeman è meno impattante.

Ogden 5 (in 32’ 28 da due, 25 da tre, 7 rimbalzi, 1 assist, 2 stoppate subite). Difendere a zona non è il suo forte e diversi episodi lo vedono in ritardo sull’uscita. Ma pur sempre in una grandinata di tiri da tre che responsabilizza un po’ tutti.

Morgillo 4 (in 13’ 12 ai liberi, 1 rimbalzo, 1 persa, 1 assist). Recordman di falli del girone Rosso e inconsistenza nella metà campo offensiva. È il momento più opaco per il lungo biancoblù.

Taflaj 6 (in 17’ 45 da due, 03 da tre, 4 rimbalzi, 1 persa). In due sole apparizioni da quando è in Effe ha dimostrato di essere uno degli investimenti più sicuri per dar respiro al quintetto. E non solo, perché l’atteggiamento è da starting-five.

Giacomo Gelati