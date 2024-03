Le pagelle. Bolpin frena la verve dei siciliani

Giordano 6 (in 3’). Partecipa alla festa finale.

Sergio 6 (in 4’ 1/1 da tre, un rimbalzo). Pochi minuti, ma mette una bella tripla nel finale di terza frazione.

Aradori 7,5 (in 26’ 4/7 da due, 3/6 da tre, 6 rimbalzi, una persa, 4 assist). Nel primo tempo lascia il proscenio a Ogden, ma se lo prende tutto nella ripresa diventando assoluto protagonista.

Bolpin 7 (in 35’ 2/2 da due, 0/4 da tre, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, una recuperata, 4 perse, un assist). E’ il ministro della difesa della Fortitudo, sempre decisivo anche se nel tiro dalla lunga distanza ha già dimostrato di potere fare di più.

Panni 7 (in 16’ 1/1 da due, 2/3 da tre, 0/2 ai liberi, 3 rimbalzi, una recuperata). Guardia o playmaker per lui non fa differenza è utile ovunque, specie quando palla in mano tira.

Fantinelli 8 (in 27’ 5/5 da due, 0/2 da tre, 1/2 ai liberi, 6 rimbalzi, una persa, 9 assist). Solita prestazione tridimensionale per punti, rimbalzi e assist. Il Fante di Coppa sogna di alzare la Coppa e con lui sogna tutta la Effe.

Freeman 7 (in 18’ 6/6 da due, 5 rimbalzi, 2 recuperate, 2 perse). Solo i falli lo fermano, gli avversari non riescono a limitarne la fisicità al rimbalzo e il dinamismo al tiro.

Ogden 8 (in 36’ 4/6 da due, 4/6 da tre, 4/4 ai liberi, 7 rimbalzi, una recuperata, 2 perse, un assist, una stoppata). Strepitoso. Semplicemente immarcabile per qualsiasi avversario. Terminale e rimbalzista straordinario. Morgillo 7 (in 21’ 2/4 da due, 2 rimbalzi, 2 perse). Battagliero e fiero. Non si tira mai indietro, bella prova di carattere.

Taflaj 6 (in 14’ 1/2 da due, 0/3 da tre, un rimbalzo, una persa, un assist). Preferito a Conti, Caja lo getta anche nella mischia per dare fiato ad Aradori e lui risponde presente.

Kuznetsov 6 (in 2’ 1/1 da due). Anche lui partecipa alla festa con il canestro conclusivo.

Filippo Mazzoni