Le pagelle. Bolpin, grande difesa e non solo

Giordano 6 (in 10’ 1/2 da tre, 2 perse, un assist). Utile alla causa della squadra. Mette subito una tripla poi un paio di perse consecutive fanno arrabbiare, come al solito, Caja.

Sergio 6 (in 11’ 0/1 da tre, 2 rimbalzi, una recuperata, 2 assist). Minuti di gregariato utilissimi per fare riposare Ogden. In campo c’è e prova a dare una mano alla causa.

Conti 7 (in 25’ 3/5 da due, 2/4 da tre, 1/2 ai liberi, 5 rimbalzi). Prestazione molto positiva. Lanciato in quintetto, parte benissimo con due triple di fila che danno il via ad una Effe che fino a quel momento non riusciva a ingranare. Prestazione da doppia cifra, cosa che quest’anno non era mai riuscito.

Bolpin 7 (in 38’ 2/6 da due, 2/4 da tre, 0/2 ai liberi, 3 rimbalzi, una recuperata, 4 perse, 7 assist). Il ministro della difesa si conferma tale annullando Mayfield. Stavolta ci mette anche punti e tanti assist.

Panni 7 (in 31’ 4/9 da tre, 3/4 ai liberi, 4 rimbalzi, una recuperata, una persa, 4 assist). Senza Fantinelli e con i gradi di capitano, si mette a guidare la squadra dando ritmo offensivo e grande qualità difensiva. Tanti assist smazzati per i compagni nel primo tempo, 4 triple di fila nella ripresa dove si mette, con continuità a fare canestro.

Freeman 7,5 (in 25’ 5/7 da due, 2/2 ai liberi, 10 rimbalzi, una persa). Dominatore. Vero che bisogna raffrontarsi sempre con gli avversari, nonostante bende e cerotti ci vede benissimo e sa perfettamente quello che serve alla squadra per vincere.

Ogden 6,5 (in 29’ 1/3 da due, 1/3 da tre, 5/6 ai liberi, 5 rimbalzi, una recuperata, 2 perse, 4 assist). Sembra meno brillante del solito, ma le statistiche, che non diranno tutto ma dicono tanto, conferma decisamente la sua ennesima ottima prestazione a tutto tondo.

Morgillo 6 (in 15’ 2/2 da due, 2 rimbalzi, 2 recuperate, 2 perse). Non brillantissimo, ma prova almeno a rendersi utile.

Taflaj 6,5 (in 15’ 5/6 da due, 0/1 da tre, 3 rimbalzi, una recuperata, 2 perse, un assist). I suoi 6 punti di fila ad inizio seconda frazione di gioco certificano la fuga di una Effe che domina. La doppia cifra finale è record personale di punti segnati in stagione.

Filippo Mazzoni