Le pagelle. Fantinelli a tutto campo, Bolpin si fa valere in difesa

Sergio 6,5 (in 13’ 1/2 da due, 0/1 da tre, 1/2 ai liberi, un rimbalzo, una recuperata, un assist, una stoppata). Altra partita maiuscola per lui.

Aradori 6,5 (in 28’ 0/4 da due, 3/7 da tre, 2/3 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, un assist). Sottotono nel confronto di domenica, grande protagonista dell’avvio della Effe in gara due.

Conti 6 (in 12’ 1/1 da due, 0/1 da tre, una recuperata). Prova a rendersi utile alla causa e ci riesce.

Bolpin 6 (in 23’ 0/1 da due, 0/2 da tre, una recuperata, una persa, 2 assist). Mvp in gara uno è invece limitato dai falli questa volta, non segna ma non fa mai mancare la sua grande presenza in difesa.

Panni 6,5 (in 17’ 1/1 da due, 1/3 da tre, 3/3 ai liberi, una recuperata, una persa, un assist). Cuore e determinazione sui due lati del campo.

Fantinelli 7 (in 27’ 4/6 da due, 1/2 da tre, 1/1 ai liberi, 6 rimbalzi, una recuperata, 3 perse, 6 assist). Manco a dirlo ci mette punti, rimbalzi, assist e presenza difensiva. Bravo.

Giuri 5 (in 14’ 0/2 da tre, 2 rimbalzi, 2 perse, 3 assist) Si vede poco. Freeman 7,5 (in 27’ 7/7 da due, 4/5 ai liberi, 7 rimbalzi, 3 recuperate, 2 assist). Solito fattore determinante sottocanestro. Ogden 7,5 (in 27’ 5/5 da due, 2/8 da tre, 3/5 ai liberi, 9 rimbalzi, 5 perse, un assist). Punti e rimbalzi. E’ l’assoluto protagonista di gara due.

Morgillo 6 (in 13’ 1/1 da due, 3 rimbalzi). Pure lui riesce a dare il suo contributo al match.

Filippo Mazzoni