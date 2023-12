Le pagelle. Fantinelli, altra prova di sostanza

Giordano 6 (in 9’ 01 da due, 46 ai liberi, un assist). Senza Panni e con Fantinelli ben presto gravato di due falli, coach Caja gli concede qualche minuto.

Sergio 5,5 (in 3’ 12 ai liberi, una persa). Entra nella ripresa ma si vede poco.

Aradori 6,5 (in 33’ 46 da due, 27 da tre, 47 ai liberi, 7 rimbalzi, 2 perse). Partenza lanciata con un primo quarto da protagonista con dieci punti, poi si perde un po’ per uno del suo livello.

Conti 6 (in 12’ 01 da due, 02 da tre, 22 ai liberi, un rimbalzi, una recuperata, un assist). Qualche intraprendenza, prova sempre a rendersi utile.

Bolpin 6 (in 35’ 34 da due, 11 da tre, 12 ai liberi, 4 rimbalzi, 4 perse, un assist). Bene al tiro, ma qualche pesa di troppo.

Fantinelli 7,5 (in 31’ 46 da due, 01 da tre, 23 ai liberi, 8 rimbalzi, 3 recuperata, 2 perse, 9 assist). Solita grande prestazione per il capitano biancoblù. Sa bene dosarsi dopo i due rapidi falli commessi in avvio e poi aggiunge assist e punti nei momenti importanti anche punti, concedendosi anche un celere pit-stop negli spogliatoi.

Freeman 5,5 (in 26’ 25 da due, 01 da tre, 28 ai liberi, 6 rimbalzi, 4 recuperate, 2 assist). Tanta sostanza per lui, in una partita in cui si mette al servizio dei compagni.

Ogden 6,5 (in 37’ 613 da due, 05 da tre, 44 ai liberi, 9 rimbalzi, una recuperata, 2 perse, 2 assist). Nel primo tempo è appena 110 con due punti a referto, si rifà nella ripresa, mettendo a segno anche il canestro della vittoria. dalla lunetta è preciso, mentre deve migliorare dalla lunga distanza. Solo il canestro della vittoria vale comunque la sufficienza.

Morgillo 6 (in 14’ 12 da due, 22 ai liberi, un rimbalzo, 2 perse, una stoppata) Si sbatte ci mette tanta energia, fa un po’ di confusione, ma almeno è uno che ci prova.

Filippo Mazzoni