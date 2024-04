Le pagelle. Fantinelli, capitano e regista da imitare. Freeman dà sempre tanta energia in più

Sergio 6 (in 6’ 1/2 da tre, un rimbalzo, una persa). Ha il merito di segnare l’unica tripla del primo tempo della Fortitudo, poi prova a dare una mano, ma con un Ogden così si vede gran parte della sfida dalla panchina.

Aradori 7 (in 28’ 5/10 da due, 2/7 da tre, 6 rimbalzi, una recuperata, 3 perse, 2 assist). Si vede poco nel primo tempo, appena 4 punti, è invece trascinatore nel break decisivo nella terza frazione di gioco.

Conti 6 (in 20’ 2/2 da due, 0/4 da tre, un rimbalzo, una persa, un assist). Positivo in difesa presente in attacco. Sbaglia dalla lunga distanza, ma è un’ottima aggiunta.

Bolpin 6 (in 10’ 1/1 da due, un rimbalzo, una recuperata, 2 assist). In ripresa. In difesa fa il suo compito, in attacco è poco utilizzato ma c’è, anche se nel secondo tempo rimane sempre in panchina.

Panni 6,5 (in 22’ 1/5 da tre, un rimbalzo, 3 assist). Non tira bene dalla lunga distanza, ma con lui in campo la Fortitudo è +22 su Torino, segno che il suo apporto è stato quanto mai positivo sui due lati del campo.

Fantinelli 7 (in 24’ 2/5 da due, 0/1 da tre, 5 rimbalzi, 3 recuperata, 2 persa, 10 assist). Chiude in doppia cifra degli assist confermando la sua eccellente regia.

Giuri 5,5 (in 16’ 0/1 da due, 0/1 da tre, una recuperata, 2 perse, un assist). Ancora fuori dai meccanismi della squadra, con pochi allenamenti sulle spalle deve imparare a conoscere meglio i compagni.

Freeman 7,5 (in 24’ 7/9 da due, 1/1 ai liberi, 11 rimbalzi, 2 perse, un assist). Doppia-doppia e tanta energia messa in campo a favore della squadra.

Ogden 8 (in 34’ 7/13 da due, 3/7 da tre, 2/2 ai liberi, 10 rimbalzi, una recuperata, una persa, 2 assist), Il match-winner. Domina la sfida con Torino. Caja gli concede la meritata standing ovation alla fine.

Morgillo 7 (in 16’ 3/3 da due, 5 rimbalzi, una recuperata). Entra con il piglio giusto dando il suo contributo.

Filippo Mazzoni