Le pagelle. Freeman, baluardo sotto canestro

Sergio 6 (in 8’ 2/3 da tre, uno rimbalzi, un assist). Entra bene in partita con due triple che danno il primo slancio alla Fortitudo, poi sparisce.

Aradori 6,5 (in 30’ 2/6 da due, 5/9 da tre, 3/3 ai liberi, uno rimbalzi, una recuperata, una persa, due assist). Inizio sornione poi nel finale di secondo quarto si prende in mano l’attacco della Effe ed è l’unico a trovare la via del canestro avversario.

Conti 5 (in 10’ 1/2 da due, 2 rimbalzi, un assist). Passo indietro rispetto alle ultime prestazioni. Non riesce a pungere.

Bolpin 5 (in 37’ 3/4 da due, 0/4 da tre, 3 persa, 4 assist) Poca efficacia in attacco, ma anche in difesa.

Panni sv (in 3’ 1/2 ai liberi). Appena 3’ in campo per quello che finora era stato il sesto uomo della Fortitudo.

Fantinelli 6 (in 25’ 2/3 da due, 1/3 da tre, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi, una recuperata, 6 assist). Smazza un discreto numero di assist, ma non basta in una giornata grigia anche per lui.

Giuri 5,5 (in 15’ 1/1 da due, 0/2 da tre, 0/1 ai liberi, 2 rimbalzi, una recuperata, 2 assist). All’esordio davanti ai suoi nuovi tifosi si mette al servizio della squadra, ma ancora deve entrare nei meccanismi di gioco della Effe.

Freeman 7 (in 34’ 7/12 da due, 1/4 ai liberi, 16 rimbalzi, 2 recuperata, 4 persa, 4 assist). Baluardo sottocanestro, in attacco è molto efficace con una bella doppia-doppia, ma difensivamente fatica contro i lunghi avversari.

Ogden 4,5 (in 32’ 3/8 da due, 1/3 da tre, 0/2 ai liberi, 9 rimbalzi, una recuperata, 2 assist). Non attraversa un momento di particolare brillantezza, ci prova ma gira spesso a vuoto.

Morgillo 5 (in 6’ 0/1 da due, 2/2 ai liberi, un assist). Guariglia lo mette in difficoltà nel primo tempo, Caja lo ripropone nell’ultima frazione di gioco giusto per dare una boccata di ossigeno a Freeman.

Filippo Mazzoni