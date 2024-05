Le pagelle. Freeman dominatore dell’area. E Fantinelli dà equilibrio

Sergio 6 (in 16’ 1/1 da due, 0/2 da tre, 2 rimbalzi, una persa, un assist, stoppata). Nel primo tempo da una mano alla squadra, nel finale gioca, ma incide pochino. Aradori 7 (in 26’ 1/4 da due, 2/5 da tre, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, una recuperata, 2 perse, 4 assist). Punti, rimbalzi, ma anche tanti assist gioca una partita a tutto tondo, specie nel primo tempo.

Conti 5,5 (in 14’ 1/1 da due, 0/3 da tre, 2/2 ai liberi, una recuperata, un assist). Primo giro in campo così così, tant’è che Caja lo toglie. Secondo giro un po’ meglio, ma fatica a essere all’altezza.

Bolpin 7 (in 32’ 4/4 da due, 0/1 da tre, 3 rimbalzi, 2 perse, 2 assist). Alla solita difesa aggiunge punti importanti.

Panni 6,5 (in 8’ 2/4 da tre, una persa). Entra e spara subito una bella tripla. E’ un po’ limitato da due rapidi falli.

Fantinelli 7,5 (in 22’ 3/4 da due, 0/2 da tre, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 recuperate, 3 perse, 7 assist)- Solita regia, con lui in campo la squadra funziona come un orologio svizzero. Il plus-minus di +24 è la conferma di quanto sia fondamentale.

Giuri 6 (in 18’ 2/2 da due, 01/ da tre, un rimbalzo, 1 persa, 3 assist). Al servizio dei compagni, ma quando serve si mette in proprio.

Freeman 7,5 (in17’ 5/5 da due, 1/1 ai liberi, 6 rimbalzi, una recuperata, 2 perse, un assist). Dominatore sotto canestro, punti, rimbalzi e presenza imprescindibile.

Ogden 8 (in 24’ 7/12 da due, 2/2 da tre, 2/2 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 recuperate, una persa). Lascia agli altri il compito di iniziare, ma la prima spallata al match la dà proprio il californiano con 11 punti in rapida successine nel primo quarto.

Morgillo 7 (in 23’ 1/1 da due, 1/1 ai liberi, 10 rimbalzi, una recuperata, 2 perse). Presenza sotto i tabelloni dove lotta sempre con grande impegno. La doppia cifra ai rimbalzi conferma la buona giornata.

Filippo Mazzoni