Le pagelle. Freeman, la solita energia

Sergio 5,5 (in 7’ 0/1 da tre, un assist). Entra, ma non riesce a incidere come vorrebbe il suo coach.

Aradori 5,5 (in 24’ 4/7 da due, 0/4 da tre, 2/4 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse, un assist). Prestazione sottotono per lui, dalla lunga distanza non riesce a trovare il paniere.

Conti 6 (in 17’ 3/5 da due, 1/2 da tre, 2 rimbalzi, 3 perse, 2 assist). Nove punti in rapida successione nel secondo quarto per tenere a galla la Effe in quello che sembra un momento di mini-crisi, poi però nella ripresa sparisce come il resto della squadra.

Bolpin 6 (in 31’ 3/5 da due, 1/3 da tre, 3/3 ai liberi, 3 rimbalzi, una persa, 2 assist). Otto punti nel primo quarto, 12 alla fine è sicuramente tra i più costanti e ovviamente tra i più impegnati in campo da Caja.

Panni 5 (in 12’ 0/2 da tre, 2 rimbalzi, 2 assist). Poco spazio per lui che finora era il sesto uomo della squadra, ma quando è in campo riesce anche a incidere poco.

Fantinelli 6,5 (in 28’ 1/6 da due, 0/1 da tre, 2/2 ai liberi, 8 rimbalzi, 2 recuperate, 2 perse, 9 assist, una stoppata). Al solito regia e rimbalzi, anche se in attacco non riesce a sfruttare i centimetri di vantaggio sui dirimpettai.

Giuri 5,5 (in 13’ 1/1 da due, 0/2 da tre, un rimbalzo, una persa). Primo giro in campo senza incidere, meglio quando Caja lo ripropone nella ripresa, ma deve ancora dimostrare il suo valore.

Freeman 6,5 (in 37’ 6/9 da due, 1/2 ai liberi, 11 rimbalzi, una persa, un assist, una stoppata). Dominante sotto canestro, a rimbalzo in attacco e in difesa è un fattore decisivo, centra l’ennesima doppia-doppia della stagione.

Ogden 5,5 (in 37’ 3/8 da due, 1/4 da tre, 6/7 ai liberi, 6 rimbalzi). Parte bene, poi è meno decisivo, chiuso nella tenaglia difensiva creata su di lui da Trapani.

Morgillo 5,5 (in 20’ 2/4 da due, 2 rimbalzi, una persa). Dà una mano sia in attacco che a rimbalzo, ma soffre i lunghi avversari.

Filippo Mazzoni