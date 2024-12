Le pagelle. Freeman l’ultimo ad arrendersi. Fantinelli ci prova sempre

Giordano 4,5 (in 9’ 1/2 da due, 0/1 da tre, una persa, una recuperata, 2 assist). Per dar fiato al capitano serve ben altro, specie se l’asticella difensiva di coach Caja richiede la perfezione. Asta che non viene saltata.

Aradori 5 (in 10’ 0/1 da due, 0/3 da tre). Costretto a entrare nella mischia non può fare più di una semplice sgambata. Che poteva certo avere un po’ di fortuna in più.

Gabriel 5 (in 34’ 3/9 da due, 3/9 da tre, 4 rimbalzi, 2 recuperate, un assist). Costeggia la partita troppo a lungo nonostante un inizio che sembra fare primavera nell’asse con Fantinelli. Poi si riaffaccia il giocatore di quattro partite fa, con qualche forzatura di troppo

Battistini 4 (in 11’ 1/2 da due, 2 rimbalzi, una persa). Ogni tanto fuori posto in attacco, ogni tanto spaesato nella metà campo difensiva.

Menalo 4 (in 6’ 0/1 da due, 2 rimbalzi, una persa). Fuori dai giochi e a ritmi lenti per una gara dove Piacenza signoreggia in attacco e giostra l’inerzia.

Bolpin 5,5 (in 37’ 1/2 da due, 2/7 da tre, 8 rimbalzi, 2 perse, una recuperata, 5 assist). Praticamente sempre in campo, ma fra sviste difensive e imprecisione al tiro una gara senza sale. Insaporita di rado da qualche guizzo.

Panni 4 (in 10’ 0/1 da tre, un rimbalzo). Ancora una serata nera dove non riesce a ricompensare il minutaggio concesso, come un lungo blocco dello scrittore.

Mian 6 (in 25’ 2/5 da due, 3/6 da tre, 4 rimbalzi, 2 assist). Passa dalle triple clou dei primi giri di cronometro a un quarto fallo a inizio ripresa che lo relega in panchina e, a conti fatti, fuori dai giochi.

Fantinelli 6 (in 28’ 3/9 da due, 0/3 da tre, 7 rimbalzi, 2 recuperate, 11 assist). A inizio partita riesce a convincere Gabriel che nell’area può essere pericoloso, specie nelle serate no dai 6,75. Assiste mezza squadra, ma dalle percentuali dal campo non è la serata per incidere.

Freeman 7 (in 29’ 10/15 da due, 4/5 ai liberi, 6 rimbalzi, una persa, un assist). È l’unico solco lasciato su un terreno ricoperto di galaverna. Se la intende a tratti con Fantinelli, a tratti con Gabriel, ma non può fare i miracoli da solo.

Giacomo Gelati