Le pagelle. Freeman risponde presente. Sergio e Conti si fanno notare

Giordano 6 (in 4’ 2 assist). Entra nel finale di partita e infila un paio passaggi ad hoc per i compagni.

Sergio 6,5 (in 11’ 1/2 da due, 3/3 da tre, 2 rimbalzi, una recuperata). Buona prova dando un eccellente cambio ai lunghi. Perfetto dalla lunga distanza dove infila un eccellente 3 su 3.

Aradori 7,5 (in 31’ 0/3 da due, 4/7 da tre, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi, una recuperata, un assist, una stoppata). C’è quando conta, nell’ultimo quarto Caja gli concede un lungo e meritato riposo.

Conti 6,5 (in 9’ 2/2 da tre, un rimbalzo, un assist). Due triple nel finale di partite che danno un segnale importante. C’è e si fa trovare pronto quando chiamato in causa.

Bolpin 7 (in 31’ 3/4 da due, 0/1 da tre, 2/3 ai liberi, 4 rimbalzi, una recuperata, 4 perse, 4 assist). Un’altra solida prova per lui sui due lati del campo. Esce nel finale per la botta alla testa.

Panni 6,5 (in 17’ 1/2 da due, 3/6 da tre, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse, 3 assist). Punti, ma anche tanto altro. Quando esce così dalla panchina si conferma elemento fondamentale per questa Effe.

Fantinelli 7 (in 28’ 3/5 da due, 1/2 da tre, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, una recuperata, 2 perse, 12 assist, 2 stoppate). Doppia-doppia per punti e assist. Solito grande apporto, peccato per l’infortunio.

Freeman 6,5 (in 31’ 5/7 da due, 1/4 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 perse, un assist, una stoppata). Come sempre presenza e punti sotto i tabelloni.

Ogden 8 (in 29’ 5/9 da due, 2/5 da tre, 4/4 ai liberi, 10 rimbalzi, una recuperata, una persa, 4 assist). Doppia-doppia che confermano la sua grande qualità. Sempre una spina nel fianco della difesa ospite. Costretto anche lui ad uscire anzitempo per un problema alla caviglia.

Morgillo 6 (in 9’ 1/1 da due, 2 rimbalzi, una persa). Pochi minuti ma di qualità.

Filippo Mazzoni