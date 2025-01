Le pagelle. Freeman, tanto cuore e rimbalzi

Thomas 6,5 (in 20’ 2/5 da due, 0/1 da tre, 1/2 ai liberi, 6 rimbalzi, una recuperata, una persa, un assist). Prova a metterci grinta, energia, verticalità. Ci riesce in modo alterno tanto che Caja, gli preferisce Mian come quattro tattico.

Vencato 6 (in 12’ 1/2 da due, un rimbalzo, un assist). Meno incisivo che in altre prestazioni, resta comunque una buona alternativa al posto di Fantinelli nel guidare la squadra.

Aradori 7,5 (in 30’ 3/4 da due, 3/9 da tre, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, una recuperata, una persa). Cuore e carattere. In difesa fatica un po’, vero, ma si conferma una macchina da canestri imprescindibile.

Battistini 6 (in 6’ 0/1 da due, 3 rimbalzi, 2 perse). Non gira. A differenza di Verona questa non è stata la sua partita.

Bolpin 7,5 (in 33’ 2/7 da due, 3/5 da tre, 2/4 ai liberi, 3 rimbalzi, una recuperata, 2 perse, 5 assist, una stoppata). Offensivamente eccellente protagonista, in difesa incrocia la strada con i playmaker avversari con altrettanto ottimi risultati, in quello che è il suo marchio di fabbrica.

Panni 6 (in 7’ 1/2 da tre). Contributo importante nei minuti in cui Caja lo chiama in campo.

Cusin 6,5 (in 7’ 1/2 da due, 2/2 ai liberi, un assist). Pochi scampoli di gioco per dare un po’ di respiro a Freeman e lo fa con la solita esperienza e con grande qualità.

Mian 7 (in 24’ 1/4 da due, 3/6 da tre, 2 rimbalzi, 2 recuperate, 2 assist). Piace forse più da quattro tattico che da ala piccola. Percentuali non altissime, ma grinta, cuore e canestri importanti testimoniano la qualità e il valore.

Fantinelli 7,5 (in 28’ 1/2 da due, 0/1 da tre, 2/4 ai liberi, 2 rimbalzi, una recuperata, 3 perse, 12 assist). Moraschini o Mc Gee non fa differenza in difesa è straordinario. In attacco raggiunge l’ormai solita, ma tutt’altro che comune, doppia cifra di assist, scusate se è poco.

Freeman 8 (in 33’ 5/7 da due, 3/3 ai liberi, 15 rimbalzi, una recuperata, 2 perse, 2 stoppate). Sonnecchia un po’ nel primo quarto poi sale di tono in difesa con stoppate e rimbalzi, ma anche in attacco con i suoi punti decisivi per la rimonta e la vittoria biancoblù.

Filippo Mazzoni