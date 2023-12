Le pagelle. Giordano non ha paura. Bolpin non si stanca mai. Panni è generoso soprattutto negli assist

Giordano 7 (in 12’ 1/1 da due, 1/1 da tre, 2/3 ai liberi, 4 rimbalzi, 3 assist). "Entro, spacco, esco, ciao". Senza troppi timori reverenziali dà respiro a Panni.

Sergio 6,5 (in 9’ 1/2 da due, 0/2 da tre, 1/1 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse). Al pubblico biancoblù piace esattamente questo profilo, fatto sostanzialmente di grande cuore. E soprattutto quando il minutaggio è esiguo l’applauso è meritatissimo.

Aradori 9 (in 37’ 4/8 da due, 6/13 da tre, 1/2 ai liberi, 6 rimbalzi, 1 persa, 1 recuperata, 7 assist). Semplicemente sublime. Arreda la grande soirée con punti, assist e rimbalzi, che nella sostanza contribuiscono a metà del lavoro di squadra. Vero trascinatore nella più bella vittoria di Bologna quest’anno.

Conti sv (in 2’ 0/1 da tre).

Bolpin 8 (in 39’ 1/3 da due, 2/6 da tre, 2 rimbalzi, 1 persa, 3 recuperate, 9 assist). Il numero 9 è il desiderio e la locomotiva difensiva della squadra. È sempre in campo, a riprova della sua indispensabilità in questa squadra.

Panni 8 (in 28’ 3/4 da tre, 2 rimbalzi, 3 perse, 1 recuperata, 5 assist). Il suo tiro scomposto è ormai un marchio di fabbrica, così come la generosità negli assist e l’incisività anche quando deve sostituire in cabina di regia Fantinelli, a casa con l’influenza.

Freeman 9 (in 31’ 8/11 da due, 0/1 da tre, 3/4 ai liberi, 12 rimbalzi, 2 perse, 1 recuperata). Intensità, senso della posizione, trash talking e un rimbalzo di muscoli nei minuti finali che fa letteralmente esplodere il PalaDozza. 9 falli subiti testimoniano la sua grandezza.

Ogden 7 (in 34’ 2/6 da due, 1/3 da tre, 7/8 ai liberi, 5 rimbalzi, 3 perse, 1 recuperata, 2 assist). Salvo qualche buono scatto, la serata dell’americano è fuori fuoco nei primi 20’, fra palle perse, cross e stoppate subite. Nella ripresa c’è bisogno di lui e si fa trovare pronto.

Morgillo 4,5 (in 6’ 2/2 ai liberi, 1 rimbalzo). Ennesima apparizione costellata di falli e un impatto pressoché nullo.

Giacomo Gelati