Le pagelle, giornata da dimenticare per mian. Vencato e Battistini, due pesci fuor d’acqua. Gli ultimi ad arrendersi sono Cusin e Freeman

Vencato 5 (in 11’ 0/2 da due, 0/1 da tre, 2 rimbalzi, 2 perse, un assist, una stoppata), Pochi minuti, ma appare un pesce fuor d’acqua.

Aradori 7,5 (in 31’ 3/6 da due, 6/10 da tre, 1/1 ai liberi, 3 rimbalzi, una recuperata, 2 perse). Il migliore tra i biancoblù, sono suoi i punti che consentono alla Effe di accorciare le distanze nel secondo quarto. Unico a salvarsi in una giornata negativa.

Gabriel 5,5 (in 12’ 0/1 da tre, 2 rimbalzi, una persa, una stoppata). Nei minuti che gioca fa appena un tiro, ma difensivamente si fa valere poi l’infortunio al ginocchio, da rivalutare nei prossimi giorni lo tira fuori dal match.

Battistini 5 (in 11’ 0/1 da due, 1/1 da tre, 1/2 ai liberi, 4 rimbalzi, una persa). Caja lo getta nella mischia nella ripresa, ma commette un paio di ingenuità e torna a sedersi. Nel secondo giro invece una tripla lo accende.

Bolpin 4,5 (in 33’ 0/2 da due, 1/2 da tre, 4 rimbalzi, una recuperata, 3 perse, 7 assist). Difensivamente è molto meno efficace del solito, in attacco ci prova con risultati alterni.

Panni 6 (in 7’ 1/1 da tre, un rimbalzo). Pochi minuti in campo nel momento migliore della Effe, forse avrebbe meritato un maggiore utilizzo.

Cusin 6 (in 11’ 0/1 da due, 4/4 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse, una stoppata). Ci mette tanto mestiere e tanta grinta. Rientra dopo 2 mesi e fa quel che può.

Mian 4 (in 27’ 0/2 da due, 0/8 da tre, 3 rimbalzi, un recuperata, una persa, un assist). Giornata negativa per lui che al tiro non ne azzecca una e in difesa fa fatica.

Fantinelli 5 (in 29’ 3/7 da due, 0/2 da tre, 7 rimbalzi, 5 assist). Gira spesso a vuoto in attacco, difensivamente invece fatica più del solito. Mette punti, assist e rimbalzi, ma non basta.

Freeman 5,5 (in 29’ 7/17 da due, 2/4 ai liberi, 10 rimbalzi, 2 recuperate, 2 perse). Poco preciso al tiro, ma tra i meno negativi in biancoblù.

