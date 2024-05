Le pagelle. La firma di Bolpin sul sorpasso

Sergio 7 (in 12’ 1/1 da due, 0/2 da tre, 2/2 ai liberi, 2 perse). Primo giro con 4’ in campo, ma lo si vede pochissimo in azione, fondamentale invece nella ripresa, dove piazza un paio di canestri e ci mette tanta difesa.

Aradori 5,5 (in 24’ 2/4 da due, 1/7 da tre, 2/2 ai liberi, un rimbalzo, una persa, 2 assist). Parte bene con 4 punti, poi sbaglia troppo dalla lunga distanza, ma riesce a rendersi sempre utile.

Conti 6,5 (in 16’ 2/2 da due, 0/2 da tre, 2/2 ai liberi, un rimbalzo, una persa). Buona presenza nel primo tempo, ancora migliore nella ripresa.

Bolpin 7,5 (in 31’ 1/1 da due, 2/5 da tre, 0/1 ai liberi, 2 rimbalzi, una recuperata, 2 assist). Prima prova a mettere la museruola agli attaccanti avversari, nell’ultimo quarto è l’assoluto protagonista del break decisivo segnano 2 triple e un appoggio decisivi.

Panni 5,5 (in 9’ 1/4 da tre). Una bella tripla nel primo giro in campo, nella ripresa lo si vede meno.

Fantinelli 7 (in 32’ 3/5 da due, 0/4 da tre, 2/2 ai liberi, 6 rimbalzi, una recuperata, 3 perse, 9 assist, una stoppata). Punti, rimbalzi, assist, insolla la solita prova, manco a dirlo, a tutto tondo del capitano.

Giuri 5,5 (in 8’ 0/1 da tre, un rimbalzo, una recuperata, 3 perse, un assist). Patisce un po’ in regia le scorribande degli esterni avversari e commette qualche persa di troppo.

Freeman 6,5 (in 27’ 4/7 da due, 5/10 ai liberi, 8 rimbalzi, 2 recuperate, 2 perse, una stoppata). Lotta sottocanestro con Ancellotti, andando vicino all’ennesima doppia-doppia.

Ogden 6 (in 29’ 0/1 da due, 2/7 da tre, 4/6 ai liberi, 6 rimbalzi, 2 recuperate, una persa, 3 assist) Marcatura speciale su di lui, che prova comunque a rispondere presente, anche se fatica molto.

Morgillo 7 (in 13’ 2/2 da due, 2/2 ai liberi, 6 rimbalzi, una persa). Come gli capita spesso in questa fase finale della stagione riesce a dare un contributo fondamentale alla squadra, in termini di punti, energia e rimbalzi.

Filippo Mazzoni