Le pagelle. Ogden dà tutto, Morgillo utile. Panni e Conti troppo imprecisi

Conti 5 (in 14’ 2/4 da due, 0/5 da tre, un rimbalzo, una recuperata, una persa) Dopo averlo dirottato in tribuna con Trapani, Caja lo lancia subito in campo, lui non si tira indietro prendendosi tante responsabilità, ma dalla distanza non ci prende mai.

Bolpin 5,5 (in 33’ 1/5 da tre, 1/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 recuperate, una persa, 2 assist) Solita grande difesa, ma onestamente in attacco continua il suo momento no, proprio oggi che i suoi punti sarebbe stati ancor più importanti.

Panni 5 (in 18’ 0/2 da due, 0/5 da tre, 2/2 ai liberi, 5 rimbalzi, un assist) Lotta sempre e comunque, ma al tiro proprio non gira.

Fantinelli 7 (in 37’ 6/7 da due, 0/4 da tre, 6 rimbalzi, una persa, un assist) Con l’assenza di Aradori e l’uscita di Freeman fa più lo stoccatore che metronomo. Si prende tante responsabilità da vero capitano ed è l’ultimo ad arrendersi.

Freeman 7,5 (in 18’ 5/7 da due, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi, un assist) Punti e rimbalzi è uno dei fattori decisivi per le sorti della Fortitudo, in Coppa, ma lo sarà anche nei prossimi playoff. Il suo infortuni apre la porta alla vittoria di Forlì, privando Caja di quello che era stato fino a quel momento il fattore decisivo della finale.

Ogden 6,5 (in 40’ 2/4 da due, 1/7 da tre, 5/7 ai liberi, 10 rimbalzi, 5 perse, una stoppata) Parte bene, poi viene fermato dall’asfissiante difesa di Forlì, ma riesce a rendersi utilissimo, come sempre anche a rimbalzo. 40’ sono troppi anche per lui nonostante la volontà non manchi mai.

Morgillo 6 (in 22’ 1/1 da due, 1/2 ai liberi, 4 rimbalzi, una recuperata, una persa, una stoppata) Dopo la buona prova con Trapani è meno efficace con Forlì, ma riesce a dare una mano sotto i tabelloni. Taflaj 5 (in 18’ 1/2 da due, 0/4 da tre, 3 rimbalzi, 2 perse) Si divide con Conti i minuti di Aradori, lo prova a fare con personalità ma sbaglia troppo e non riesce a dare una mano alla squadra.

Filippo Mazzoni