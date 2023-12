Le pagelle. Ogden e Freeman restano due certezze. Serata da dimenticare per Bolpin e Panni

Sergio 5,5 (in 4’ 01 da due, 01 da tre). Giusto un giro in campo nel primo tempo con un paio di tiri presi e non mandati a segno e con Caja che lo lascia seduto per tutto il resto del match.

Aradori 5 (in 37’ 27 da due, 13 da tre, 35 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 perse, un assist). Prestazione decisamente sottotono. Mancano i suoi punti mancano, vero anche che non viene nemmeno innescato nella maniera giusta dai compagni. I quattro punti nel finale dei regolamentari danno la speranza di vittoria ma non bastano.

Conti 6 (in 8’ 13 da due, 02 da tre, 23 ai liberi, 2 rimbalzi, un assist). Non dispiace affatto, anzi. Pochi minuti, ma ci prova con iniziative in attacco e facendosi vedere a rimbalzo.

Bolpin 5 (in 42’ 12 da due, 17 da tre, 02 ai liberi, 2 rimbalzi, una recuperata, 2 perse, 3 assist). Serata decisamente no al tiro non ci siamo, meglio il suo contributo al rimbalzo e negli assist, ma non riesce ad incidere.

Panni 5 (in 9’ 01 da tre). Troppo confusionario in regia e appena un tiro preso in attacco, anche per lui giornata no.

Fantinelli 7 (in 39’ 815 da due, 13 da tre, 10 rimbalzi, 4 perse, 4 assist, 2 stoppate.) In regia commette qualche persa di troppo, ma si rende utile in attacco e a rimbalzo e da un discreto apporto al tiro. Stanchissimo nel finale è comunque tra gli ultimi ad arrendersi.

Freeman 7,5 (in 38’ 69 da due, 47 ai liberi, 12 rimbalzi, una recuperata, 3 perse, un assist, una stoppata). Uno dei migliori. Punti, rimbalzi, la presenza sottocanestro e tutto sommato non se la cava malissimo nemmeno ai liberi, non proprio la sua specialità. Ogden 7,5 (in 40’ 26 da due, 37 da tre, 78 ai liberi, 14 rimbalzi, 5 recuperate, 2 perse, 2 assist). Rimane il punto di riferimento offensivo della formazione di Caja e manco a dirlo finisce con la consueta doppia-doppia, a cui aggiunge un buon bottino di palle recuperate.

Morgillo 5,5 (in 8’ 02 ai liberi, 2 rimbalzi). Rimbalzi e impegno, almeno ci prova anche se non sempre ci riesce.

Filippo Mazzoni