Le pagelle. Ogden è ormai una sentenza

Sergio 6 (in 10’ 13 da tre, 4 rimbalzi). Una tripla nel secondo quarto per il +11 su Cento e poi prova a dare una mano ai compagni con i rimbalzi. Sembra in crescita.

Conti 5 (in 21’ 15 da due, 04 da tre, 22 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 recuperate, un assist). Con l’assenza di Aradori, Caja lo lancia in quintetto e gli concede tanti minuti. Prova a sbloccarsi nella ripresa con un paio di importanti difese, però manca completamente al tiro. Per lui solo quattro punti e zero su quattro al tiro da tre.

Bolpin 7,5 (in 37’ 57 da due, 12 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, 10 assist). Più registra che scorer, ma sa fare bene tutto e chiude con una bella doppia-doppia.

Panni 6 (in 16’ 12 da tre, un rimbalzo, 2 assist). Il solito cambio di sostanza che non sbaglia quasi mai.

Fantinelli 8 (in 31’ 38 da due, 34 da tre, 11 ai liberi, 10 rimbalzi, 3 perse, 5 assist). Nel primo tempo fa le pentole e i coperchi. Come sempre assist e rimbalzi, però stavolta ci mette anche tanti punti e il pubblico apprezza.

Freeman 7,5 (in 29’ 710 da due, 01 da tre, 58 ai liberi, 8 rimbalzi, 2 assist, una stoppata). Immancabile doppia cifra, si conferma una certezza sotto i tabellini per la Fortitudo. Da applausi.

Ogden 7,5 (in 33’ 58 da due, 26 da tre, 44 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 recuperate, 3 assist). La solita sentenza, non sbaglia un colpo e si conferma top-scorer della squadra. Per lui ieri un ventello a referto.

Morgillo 5,5 (in 9’ 12 da due, 2 rimbalzi). Battaglia sottocanestro ma è ben presto limitato dai falli.

Taflaj 6,5 (in 15’ 34 da due, 01 da tre, 2 perse). Prestazione più che positiva per lui, non solamente per i punti, ma anche per la personalità che mette in campo. Bene così.

Filippo Mazzoni