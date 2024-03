Le pagelle. Ogden limitato dai falli, Freeman rallenta. Aradori sempre in campo perde lucidità

Giordano sv (in 1’ 0/1 da tre). Entra un paio di azioni giocate, un tiro da tre tentato e poi torna in panchina.

Sergio 5,5 (in 14’ 0/3 da tre, 2 rimbalzi, una persa, un assist). In campo complice i quattro falli di Ogden. Smazza un bell’assist per Freeman, si va vedere a rimbalzo, ma al tiro fa cilecca.

Aradori 6,5 (in 40’ 2/4 da due, 3/6 da tre, 1/1 ai liberi, 5 rimbalzi, una recuperata, 3 perse, 3 assist). Non esce mai e questo in alcuni frangenti gli fa perdere un po’ di lucidità. Qualche forzatura di troppo, ma è anche vero che quando i compagni non sanno cosa fare danno palla a lui.

Bolpin 5,5 (in 30’ 0/3 da due, 2/4 da tre, un rimbalzo, una recuperata, 5 perse, 3 assist). Troppi errori al tiro e troppe palle perse che alla fine costano carissime.

Panni 6 (in 17’ 2/2 da due, 2/6 da tre, 1/1 ai liberi, 3 rimbalzi, una persa). Meglio al tiro che in regia. Parte benissimo, ci prova fino alla fine, mettendo una tripla, ma non basta.

Fantinelli 7 (in 32’ 4/7 da due, 1/3 ai liberi, 5 rimbalzi, 4 perse, 10 assist). Doppia-doppia sfiorata. Finché le gambe reggono è lui a menare le danze e a guidare la squadra, nel finale invece si ritrova senza energie si spegne come per il resto della squadra.

Freeman 6 (in 35’ 6/7 da due, 1/4 ai liberi, 7 rimbalzi, 2 recuperate, una persa) Da vita ad una vera e propria battaglia con Hogue. Parte benissimo segnando 8 punti nel primo quarto, ma poi va man mano le energie fisiche terminano.

Ogden 5,5 (in 26’ 3/7 da due, 3/7 da tre, 2/2 ai liberi, 6 rimbalzi, una persa, un assist). Commette due falli di frustrazione che costringono Caja a tenerlo più del solito in panchina. In campo va a corrente alternata con momenti positivi e tanti altri negativi.

Morgillo 6 (in 5’ un rimbalzo, 2 stoppate). Non tira, ma in quei 5’ in cui viene chiamato in campo fa il suo con un rimbalzo e 2 stoppate. Avrebbe meritato qualche minuto in più in campo.

Filippo Mazzoni