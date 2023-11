Le ultime. L’Aquila riparte domenica da Chiusi

Secondo giorno di lavoro in casa Fortitudo. La formazione di Attilio Caja ha ripreso ieri gli allenamenti in vista della prima sfida di ritorno, in programma domenica a Chiusi. Concluso la prima parte della stagione con il ko con Verona, ma anche con il bilancio finale di 9 vittorie e 2 sconfitte, i biancoblù cercano di ricaricare le pile e prepararsi al meglio per il resto della stagione. Squadra al lavoro, ma anche società all’opera e che continua a monitorare il mercato in cerca di un playmaker da affiancare a capitan Fantinelli. Venerdì termina la prima finestra di mercato con la Effe che vuole ponderare con attenzione le proprie mosse, in attesa di quella che potrebbe essere l’occasione giusta.

f. m.