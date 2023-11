La Fortitudo piange Charles Jordan

Bologna, 10 novembre 2023 – Bologna piange Charles Jordan. E’ scomparso oggi, all’età di 69 anni l’ex campione della Fortitudo. La tristissima notizia che colpisce in particolare i tifosi della Effe, ma in generale tutta basketcitu è arrivata questa sera dall’America.

In tanti tifosi della Effe lo hanno ammirato con la propria canotta, le gesta dell’ala grande, quando tra fine anni settanta e inizio ottanta insieme a Marcelous Starks, Jordan ha formato una delle coppie di americani più forti, e più amate, mai viste sotto le Due Torri. Dal 1979 all’82 Jordan ha vestito e onorato la canotta della Fortitudo confermandosi tiratore incredibile dalla qualità e dall’estro davvero incontenibile. Nel Mondo dei canestri quando ancora non esisteva il tiro da tre, in una epica sfida con Pesaro realizzò 51 punti, suo massimo storico con la maglia della Effe. Tanto straordinario e forte in campo, quanto fragile fuori dal parquet, Jordan ha vissuto i suoi ultimi anni in condizioni di gravi difficoltà sia economiche che fisiche. Colpito da ictus e malato di diabete Jordan era ormai assistito in modo permanente in una struttura socio-sanitaria a Indianapolis, nella sua città natale. Purtroppo le sue condizioni sono gravemente peggiorate negli ultimi giorni e il suo fisico, già debilitato, non ha più retto, proprio quando, come nel 2022 il popolo della Fortitudo si stava di nuovo mobilitando per aiutarlo. L’associazione il Fortitudo, la prima a dare l’annuncio della scomparsa di Jordan, si era infatti mobilitata per l’iniziativa "Insieme per Charles", con l’intento di una raccolta fondi a favore del campione biancoblù. I fondi già raccolti dall’iniziativa e quelli che saranno raccolti nei prossimi giorni saranno devolute alla sua famiglia (a Dorothy e alle altre sorelle) per far fronte alle spese per le esequie.

La Fortitudo e il suo popolo non dimenticheranno mai Jordan, un campione che con le sue giocate ha fatto la storia dei biancoblù, facendo sognare generazioni di tifosi.

Ciao Charles fai buon viaggio campione.