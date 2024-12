Natale al Fortitudo Store: entusiasmo biancoblù in vista della sfida con Brindisi

Il Natale arriva al Fortitudo Store. Giorno di festa in casa biancoblù. Ieri pomeriggio, dalle 18 squadra e staff al completo hanno infatti ricevuto l’abbraccio del popolo della Effe per festeggiare insieme le festività che sono ormai alle porte. Sono stati tantissimi i tifosi, grandi e sopratutto piccoli presenti in occasione dell’incontro di Matteo Fantinelli e compagni con il proprio pubblico. La passione con cui da sempre i tifosi seguono la squadra, ma anche le recenti prestazioni offerte dalla squadra hanno riportato grande entusiasmo in casa biancoblù. Dall’arrivo di Attilio Caja la Flats Service ha infatti un bilancio di 3 vittorie a fronte di 4 sfide fin qui giocate. Alle porte c’è la sfida con Brindisi in programma domenica al PalaDozza e per la quale appare scontate che si vada per l’ennesima volta oltre quote 5mila ben vicini al quel che sarebbe il secondo sold-out della stagione dopo quello fatto registrare con la Libertas Livorno, proprio il giorno del ritorno di coach Caja in panchina. Pietro Aradori, Kenny Gabriel, capitan Fantinelli e coach Caja, sono stati preso d’assalto dal popolo biancoblù che ha approfittato del ritrovo per scattare selfie, farsi firmare autografi e intrattenersi con i propri beniamini, ma anche per acquistare gadget griffati Fortitudo da regalare ad amici e familiari.

Un affetto e una partecipazione che nonostante il freddo, ha riempito di calore il cuore di tutti i presenti. Inutile sottolineare come stia crescendo, giorno dopo giorno, l’attesa per la sfida di domenica con Brindisi, ultima al PalaDozza dell’anno solare e preludio al grande finale di 2024 con il confronto in diretta da Pesaro del 29 dicembre. "Con Forlì è stata una partita molto fisica e intensa, l’abbiamo vinta di cuore e di voglia - sottolinea Riccardo Bolpin intervistato da Canale 88 - Adesso c’è Brindisi che, dopo problemi di infortuni, sta trovando continuità dimostrando il proprio valore". Poi l’esterno biancoblù parla di coach Caja. "Insiste molto su regole difensive, comunicazione e spaziature in attacco. Stiamo migliorando, ma ci vorrà del tempo. La canotta della Effe? E’ un grande onore indossarla, sono orgoglioso di giocare qui".

Infine in occasione del cinquantenario del campionato di A2, la Lega Nazionale Pallacanestro ha lanciato un sondaggio per eleggere le 2 squadre, una di stranieri e una di italiani "All Time". Le votazioni si aprono questa sera alle 18 e si susseguiranno al ritmo di un ruolo al giorno. Sarà possibile votare tra i 4 giocatori in lizza sul canale ufficiale LNP Instagram: nelle stories.