Nuovo stop Fortitudo, solo la partenza è buona

FORTITUDO

78

TREVIGLIO

82

FLATS SERVICE : Fantinelli 9, Bolpin 10, Aradori 22, Ogden 9, Freeman 15; Giuri 2, Panni 1, Conti 2, Sergio 6, Morgillo 2; Kuznetsov ne, Bonfiglioli ne. All. Caja.

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO: Vitali 3, Pollone, Miaschi 15, Pacher 10, Guariglia 16; Giordano 4, Cerella 8, Sacchetti 5, Harris 12, Barbante 9, Falappi ne, Guerci ne. All. Valli.

Arbitri: Centonza, Moretti, Yang Yao.

Note: parziali 18-17, 50-42, 65-66. Tiri da due: Fortitudo 21/42; Treviglio 18/30. Tiri da tre: 9/24; 12/29. Tiri liberi: 9/16; 10/14. Rimbalzi: 36; 36.

Secondo ko consecutivo per la Fortitudo che dopo Agrigento, viene superata anche da Treviglio nel recupero della terza giornata della fase ad orologio. Al PalaDozza la formazione di Attilio Caja dà vita ad una prestazione sottotono e viene superata dai bergamaschi apparsi più in palla nei momenti decisivi del confronto. Minuto di raccoglimento per le vittime dell’esplosione nella centrale idroelettrica di Suviana, poi il via alla sfida in un PalaDozza che conta 4.278 presenti. La Effe parte bene portandosi avanti 5-0 con Ogden, nell’unico suo lampo, e poi 9-4. Treviglio torna pian piano in partita grazie alla verve dell’ex Nicola Giordano e i punti di Simone Barbante. L’inerzia rimane in mano alla Effe con Freeman protagonista, ma Treviglio, sfruttando anche il gioco in velocità, 12 alla fine i punti in contropiede, rimane a contatto. La prima spallata al match prova a darla Sergio con 2 triple di fila per il 37-28 al 16’. Sale in cattedra anche Aradori e con rapidi 8 punti, tra cui 2 triple, porta per la prima volta in doppia cifra, +10 sul 42-32 e massimo vantaggio della sfida, l’Aquila al 17’.

Valli trova punti ed energia dalle profonde rotazioni e così Guariglia, Miaschi e Cerella riducono il gap, ma nel finale la tripla a fil di sirena di Aradori chiude il primo tempo sul 50-42. La sfida cambia completamente al ritorno in campo e non basta il timeout chiesto dopo nemmeno 1’ da Caja per svegliare dal torpore la Effe.

Treviglio segna e si porta avanti 63-66, la Effe prova a riprendersi l’inerzia e ci riesce impattando al 35’ sul 71-71. Ogden la riporta avanti, ma è solo una fiammata, i bergamaschi tornano a guidare il confronto con la tripla di Harris e poi hanno maggiore freddezza nel finale della sfida quando la palla pesa come un macigno. Domenica alle 18, sempre sotto le volte del Madison di Piazza Azzarita, Fantinelli e compagni sono attesi dalla seconda sfida casalinga consecutiva ospitando Torino. Nell’altro recupero Trapani passa a Cento 85-88 sulla Benedetto XIV.