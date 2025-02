PalaDozza esaurito da giorni per l’arrivo domenica di Pesaro: una sfida tra due dirette rivali. La Fortitudo in un clima da playoff

Vincere per ricominciare la corsa verso il vertice. A dodici giornate dalla fine della stagione regolare, la Fortitudo sogna di raggiungere la testa e conquistare la promozione diretta in serie A. Dopo il ko con Brindisi la Flats Service di Attilio Caja è a meno 6 dalla coppia di testa Udine-Rimini. Tanti punti, ma con gli scontri diretti da giocare in casa, tutto appare ancora possibile. Serve un filotto quasi perfetto della Effe e magari qualche passo falso della coppia di testa, ma la Effe deve crederci.

La settimana scorsa, dopo la vittoria con Vigevano, Caja aveva parlato di squadra in missione ed è quello che la Effe deve tornare a fare da domenica con Pesaro. La prova offerta con Brindisi non è bastata e probabilmente potrebbe non bastare contro i marchigiani che, al pari della Effe e della stessa Brindisi, ha iniziato male la stagione per poi risalire nelle parti nobili e collocarsi, a 2 lunghezze da Matteo Fantinelli e compagni, in netto crescendo.

Sarà una sfida bella e spettacolare quella in programma domenica al PalaDozza con un impianto già esaurito da mercoledì, con tutti i biglietti sia riservati alla Effe che alla tifoseria ospite, circa 250, venduti. Clima da playoff per due squadre che, potrebbero ritrovarsi più avanti possibile l’una contro l’altra quando la vittoria diventerà ancora più pesante. Una sfida tra storia e tradizione, ma che ha tanto da dire nel presente e nel futuro di due realtà da sempre divise da una grande rivalità sportiva, che deve rimanere tale.

Ieri infine è arrivata la conferma del rinvio della sfida tra Fortitudo e Urania Milano, prevista inizialmente per il 23 febbraio. La convocazione con la nazionale camerunese del lungo Kevin Ndzie, per gli incontri di qualificazione del Fiba, ha portato al rinvio a mercoledì 19 marzo alle 20,30.