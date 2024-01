Fortitudo Bologna in campo a Piacenza per difendere il primato

Bologna, 13 gennaio 2024 – La Fortitudo vuole difendere il primato. Sfida da non sottovalutare per la formazione di Attilio Caja che domani pomeriggio alle 18 scende in campo al PalaBanca di Piacenza per affrontare l’Assigeco padrona di casa. “La partita contro la Fortitudo Bologna sarà molto dura. Giochiamo contro la prima in classifica e perciò dovremo dare il massimo, noi ci stiamo allenando duramente per poter dare tutto in campo e affrontarli al meglio – sottolinea il piacentino Niccolò Filoni - Speriamo di poter trovare la prima vittoria del 2024, in casa davanti ai nostri tifosi”. Una Piacenza battagliera che già all’andata arrivò ad un passo dal violare il PalaDozza e che nonostante le non perfette condizioni fisiche di tanti elementi, si annuncia pronta a dare battaglia. Recuperato Skeens, guarito dal problema alla caviglia, in casa Assigeco si spera di riavere a disposizione, anche se non al meglio Querci e Gallo. Più difficile invece rivedere in campo Bonacini le cui condizioni saranno rivalutate proprio alla vigilia del match. Fortitudo invece al completo, con tutti gli elementi a disposizione di Attilio Caja “Ogni match sarà sempre importante, pensiamo una partita alla volta – conferma Mark Ogden - Piacenza sarà una partita molto difficile. Basta ricordarsi del match di andata, loro hanno tanto talento offensivo, sarà ancora una volta importante la nostra difesa”. Biglietti - Tagliandi a disposizione sul circuito VivaTicket, oppure direttamente presso la biglietteria del PalaBanca dalle 16.30. Per i tifosi della Fortitudo, la società ospitante consiglia l’acquisto nella Tribuna Bovo. Arbitri – Direzione di gara affidata a Puccini, Grappasonno e Roca. Radio & Tv - Diretta streaming su Lnp Pass e radiofonica su Nettuno Bologna Uno; differita tv su Trc Bologna martedì alle 22.35. Le altre gare: Udine-Trieste 87-83, Forlì-Verona, Rimini-Cividale; Chiusi-Orzinuovi, Nardò-Cento. La classifica: Fortitudo Bologna 30, Forlì e Udine 28, Trieste 26, Verona 24, Piacenza 18, Nardò 16, Rimini e Cento 12, Cividale 10, Orzinuovi 8, Chiusi 4.