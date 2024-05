Playoff: GARA TRE. I biglietti: saranno nominali e limitati

Biglietti nominali e limitati. In vista di gara 3 di venerdì ed eventualmente di gara 4 di domenica in programma al PalaSojourner di Rieti, la Questura laziale ha comunicato che la vendita dei tagliandi a favore dei tifosi della Fortitudo sarà limitata ai 250 del settore ospiti, biglietti che dovranno essere nominali e comprendere nome, cognome e dati di nascita di ciascun acquirente. I tagliandi potranno essere acquistati solo esclusivamente al Fortitudo Store di via Riva Reno 4H, a partire dalle 10 di oggi e fino alle 19 di domani. Il costo del singolo tagliando è fissato a 15 euro, mentre la consegna dei tagliandi, sempre su disposizione della Questura di Rieti sarà effettuata materialmente solo all’ingresso del PalaSojourner, sia per gara 3 che per eventuale gara 4. Un provvedimento restrittivo dovuto anche alle schermaglie di gara 1 e che ha portato le forze dell’ordine bolognesi a svolgere attività volte ad individuare i responsabili, per valutare se esistono i presupposti dell’emissione di eventuali Daspo.

f. m.